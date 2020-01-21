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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-21T11:54+0300
https://ria.ru/20200121/1563663255.html
"Газпромнефть-Аэро" в 2,5 раза увеличила продажу авиатоплива в КНР
https://cdn21.img.ria.ru/images/156366/33/1563663324_0:317:2821:1904_1036x0_80_0_0_db0ae472d097360e89dc702e99ba6f57.jpg
РИА Новости

"Газпромнефть-Аэро" в 2,5 раза увеличила продажу авиатоплива в КНР

11:54 21.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаправка пассажирского самолета с помощью топливно-заправочного комплекса "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
Заправка пассажирского самолета с помощью топливно-заправочного комплекса Газпромнефть-Аэро Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Компания "Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", в 2019 году увеличила по сравнению с 2018 годом объем реализации авиатоплива в аэропортах Китая в 2,5 раза - до 78 тысяч тонн, говорится в пресс-релизе "Газпром нефти".
"На сегодняшний день в Китае сформирована крупнейшая зарубежная сеть заправок "Газпромнефть-Аэро", насчитывающая 33 аэропорта страны.
Компания в 2019 году также расширила сбытовую сеть на 4,8%, до 282 аэропортов, расположенных в 67 странах.
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Россия-Китай: ГлавноеГазпромнефть-АэроКитайРоссия
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