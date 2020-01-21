"Газпромнефть-Аэро" в 2,5 раза увеличила продажу авиатоплива в КНР

"На сегодняшний день в Китае сформирована крупнейшая зарубежная сеть заправок "Газпромнефть-Аэро", насчитывающая 33 аэропорта страны.

Компания в 2019 году также расширила сбытовую сеть на 4,8%, до 282 аэропортов, расположенных в 67 странах.