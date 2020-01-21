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2020-01-21T13:38+0300
https://ria.ru/20200121/1563662784.html
Белгородские спасатели вытащили из полыньи упавшую в реку собаку
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РИА Новости

Белгородские спасатели вытащили из полыньи упавшую в реку собаку

11:35 21.01.2020 (обновлено: 13:38 21.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Белгородской областиСпасатели под Белгородом извлекли из воды упавшую в полынью на середине реки собаку. 21 января 2020
Спасатели под Белгородом извлекли из воды упавшую в полынью на середине реки собаку. 21 января 2020
© Фото : ГУ МЧС по Белгородской области
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Белгородские спасатели при помощи пожарной лестницы извлекли из воды собаку, которая провалилась в полынью на середине реки и не могла самостоятельно выбраться на лед, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Двадцатого января с просьбой о помощи на телефон единой дежурно-диспетчерской службы обратилась жительница поселка Томаровка. Как сообщила очевидица, собака вышла на тонкий лед и на середине реки, в 15 метрах от берега, провалилась в полынью", - сказал собеседник агентства.
© Фото : ГУ МЧС по Белгородской областиСпасатели под Белгородом извлекли из воды упавшую в полынью на середине реки собаку. 21 января 2020
Спасатели под Белгородом извлекли из воды упавшую в полынью на середине реки собаку. 21 января 2020
© Фото : ГУ МЧС по Белгородской области
Спасатели под Белгородом извлекли из воды упавшую в полынью на середине реки собаку. 21 января 2020
Он отметил, что пожарные оперативно откликнулись на просьбу спасти собаку. Прибыв на место вызова, сотрудники пожарно-спасательной части №37 аккуратно подобрались к полынье и проложили трехколенную лестницу так, чтобы собака смогла на нее взобраться.
"Пока один из пожарных подбирался к собаке, другой тем временем вместе с пришедшим на помощь очевидцем подготовил надувную лодку. На ней сотрудник МЧС смог подплыть к животному. Собака, завидев рядом человека, оживилась и сама запрыгнула в лодку к своему спасителю", - добавил представитель ведомства.
Ослабленное и сильно замершее животное сотрудники МЧС укутали в теплые вещи и привезли в пожарно-спасательную часть, где накормили колбасой. Спустя пару часов, отогревшись, собака выбежала из части и направилась в сторону жилого сектора, сообщили в региональном главке.
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Хорошие новостиМЧС РФБелгородская областьПроисшествия
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