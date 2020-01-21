Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T12:26+0300
https://ria.ru/20200121/1563662753.html
Группа по изменению Конституции пригласит к работе Памфилову
https://cdn21.img.ria.ru/images/155838/86/1558388643_0:380:2821:1967_1036x0_80_0_0_49c0c5e2dc4dfa326bb2daec18ce3a1d.jpg
РИА Новости

Группа по изменению Конституции пригласит к работе Памфилову

11:35 21.01.2020 (обновлено: 12:26 21.01.2020)
237
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений по поправкам в конституцию пригласит к совместной работе главу ЦИК РФ Эллу Памфилову, заявил сопредседатель рабгруппы Андрей Клишас.
"Памфилову тоже пригласили", - сказал Клишас журналистам.
Он отметил, что рабочая группа пригласит Памфилову, а также зампреда ЦИК РФ Николая Булаева на свое следующее заседание, которое состоится в четверг. По словам Клишаса, с представителями Центризбиркома планируется обсудить вопросы, связанные с проведением общероссийского голосования.
"Я думаю, что там (в ЦИК РФ - ред.) самые компетентные люди и с точки зрения технического обеспечения этого голосования, и с точки зрения его правового оформления... Мне кажется, у нас получится сформулировать такие правила, которым люди будут доверять", - отметил Клишас.
Он добавил, что рабгруппа выбрала постоянным местом своей работы Общественную палату РФ.
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию
20 января, 14:26
Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию
2100117
Обсудить 1
Элла ПамфиловаАндрей КлишасЦИК РФПолитика
Рекомендуем
Конституция Российской Федерации
Кремль анонсировал обсуждение сути предлагаемых поправок в Конституцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции
Вячеслав Володин
Володин призвал к круглосуточной работе над поправками в Конституцию
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
СР поддержит президентский проект о поправке в Конституцию
Избирательный участок
Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас: рабочая группа будет предлагать новые поправки к Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не знает, где СМИ узнали об идеях Медведева о реформе власти
Павел Крашенинников
В Госдуме рассказали о введении в действие норм поправок в Конституцию
Конституция РФ
ВС и Совфед должны прислать отзывы к проекту о поправках в Конституцию
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас: РФ будет выполнять обязательства после поправок в Конституцию
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют сроки подготовки законопроекта о Госсовете
Юрий Чайка
В Кремле прокомментировали переход Чайки на другую работу
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным
Путин во вторник проведет ряд встреч
Президент США Дональд Трамп
Никаких перспектив у импичмента Трампа в сенате нет, считает эксперт
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния