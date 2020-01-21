Группа по изменению Конституции пригласит к работе Памфилову

Он отметил, что рабочая группа пригласит Памфилову, а также зампреда ЦИК РФ Николая Булаева на свое следующее заседание, которое состоится в четверг. По словам Клишаса, с представителями Центризбиркома планируется обсудить вопросы, связанные с проведением общероссийского голосования.

"Я думаю, что там (в ЦИК РФ - ред.) самые компетентные люди и с точки зрения технического обеспечения этого голосования, и с точки зрения его правового оформления... Мне кажется, у нас получится сформулировать такие правила, которым люди будут доверять", - отметил Клишас.