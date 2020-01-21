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Роспотребнадзор оценил вероятность распространения нового коронавируса
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РИА Новости

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения нового коронавируса

11:29 21.01.2020 (обновлено: 13:28 21.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenРаботники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полностью исключить риск завоза коронавируса из Китая в Россию нельзя, однако вероятность широкого распространения вируса в РФ низкая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее глава специальной комиссии экспертов государственного комитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань заявил, что подтверждённые случаи передачи нового типа коронавируса от человека к человека уже есть в Китае, также заражены 14 медиков.
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"Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса, как, впрочем, и любого другого вируса, невозможно. Ежегодно более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики приезжают в Российскую Федерацию, примерно столько же наших сограждан посещают Китай", - говорится в сообщении.
Однако даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую, благодаря принятым Роспотребнадзором мерам, подчеркнули в ведомстве.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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коронавирусыРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорРоссияОбщество
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