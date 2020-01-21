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В Ухане усилили контроль над въездом и выездом из-за коронавируса
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РИА Новости

В Ухане усилили контроль над въездом и выездом из-за коронавируса

11:24 21.01.2020 (обновлено: 13:28 21.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenУхань, Китай
Ухань, Китай
© REUTERS / Darley Shen
Ухань, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Комитет по вопросам здравоохранения китайского города Ухань усилил контроль над въездом и выездом из города с целью не допустить дальнейшего распространения нового типа коронавируса, сообщает газета "Жэньминь жибао".
"C целью недопущения дальнейшего распространения эпидемии нового типа коронавируса, правительство города Ухань приняло меры по контролю над въездом и выездом из города. Из города Ухань не организовываются групповые выездные туры", - пишет издание.
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Кроме того, соответствующий отдел министерства общественной безопасности будет проводить выборочную проверку частных автомобилей въезжающих и выезжающих из города на предмет наличия живой птицы и диких животных.
В аэропорту, на железнодорожных станциях, автомобильных станциях дальнего следования, а также пассажирских пристанях города установлены приборы инфракрасного измерения температуры.
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на вопрос о том, означают ли эти меры, что находящимся в городе людям запрещено его покидать, заявил, что "людей будут проверять при въезде и выезде из города, это не означает полный запрет покидать город для всех его жителей".
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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коронавирусыРаспространение нового коронавирусаТуризмГэн ШуанМИД КНРКитайУханьВ мире
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