В ДНР обвинили силовиков в семи нарушениях перемирия за сутки

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о двух нарушениях перемирия огня за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило семь раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 31 мину калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатомёты.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.