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В Саратове проверят семью убитой девочки после жалобы в интернете
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РИА Новости

В Саратове проверят семью убитой девочки после жалобы в интернете

11:19 21.01.2020
10591
© РИА Новости / Алексей КошелевЦветы на месте убийства девочки в Саратове
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
© РИА Новости / Алексей Кошелев
Цветы на месте убийства девочки в Саратове. Архивное фото
САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция и администрация Саратова после обращения в интернете проверят исполнение родительских обязанностей матерью девятилетней девочки, убитой в октябре прошлого года, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе прокуратуры области.
Ранее на сайте "Лица" на странице, посвященной прокурору области Сергею Филипенко, в разделе "Сообщения" анонимный пользователь под ником "Анна Вадимовна" оставил обращение к прокурору с просьбой дать оценку действиям матери убитой девочки, которая не проводила ребенка в школу, допустив, как считает автор послания, "преступную беспечность". Также в сообщении содержится просьба оценить возможность воспитания этой семьей второго ребенка. В ответ на это сообщение на сайте выложен скан ответа из прокуратуры области, где указано, что ведомство проведет проверку доводов обращения.
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"Поступило обращение, оно отправлено по подведомственности в городскую полицию и администрацию города, в чьи полномочия входит проверка изложенных доводов", - сказала представитель прокуратуры.
Девятилетняя девочка утром 9 октября 2019 года ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, арестован 35-летний обвиняемый в убийстве, он признал вину, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Крестный погибшей девочки рассказывал РИА Новости, что у нее остался четырехлетний брат.
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Убийство девочки в СаратовеСаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Анонимные ювенальщики, владеющие русским языком, хайпуют на костях. Стыдно должно быть. Только душевно больные бездетные бездельники могут требовать, чтобы мать безотрывно следила за ребенком. Попробовали бы хоть одного родить и воспитать. Это очень эффективно отрезвляет воспаленные самофантазиями мозги.
21 января, 11:35
Андрей Сурков
2600003
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