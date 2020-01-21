В Саратове проверят семью убитой девочки после жалобы в интернете

Ранее на сайте "Лица" на странице, посвященной прокурору области Сергею Филипенко, в разделе "Сообщения" анонимный пользователь под ником "Анна Вадимовна" оставил обращение к прокурору с просьбой дать оценку действиям матери убитой девочки, которая не проводила ребенка в школу, допустив, как считает автор послания, "преступную беспечность". Также в сообщении содержится просьба оценить возможность воспитания этой семьей второго ребенка. В ответ на это сообщение на сайте выложен скан ответа из прокуратуры области, где указано, что ведомство проведет проверку доводов обращения.

Девятилетняя девочка утром 9 октября 2019 года ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, арестован 35-летний обвиняемый в убийстве, он признал вину, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Крестный погибшей девочки рассказывал РИА Новости, что у нее остался четырехлетний брат.