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https://ria.ru/20200121/1563661794.html
Японский технолог рассказал о перспективах создания еды на 3D-принтере
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РИА Новости

Японский технолог рассказал о перспективах создания еды на 3D-принтере

11:13 21.01.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСоздание еды на 3D-принтере
Создание еды на 3D-принтере
© РИА Новости / Иван Захарченко
Создание еды на 3D-принтере. Архивное фото
ТОКИО, 21 янв - РИА Новости, Иван Захарченко. Создание вкусной и дешевой еды на 3D-принтере станет возможным не ранее, чем через 30 лет, заявил РИА Новости японский дизайнер и технолог, который разработал принципиально новую технологию изготовления традиционного в его стране блюда - суши.
Арт-директор японской корпорации Dentsu Рёсукэ Сакаки признает, что "печатаемые" по его технологии продукты пока уступают традиционным суши. По его словам, еще нужно время, чтобы проект имел коммерческий успех и экономическую выгоду.
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"Думаю, в течение пяти лет печатание продуктов на принтере будет стоить дорого. Но по мере развития техники и увеличения числа потребителей таких продуктов, наверное, напечатанные суши станут дешевле обычных", - считает Сакаки.
"Для того, чтобы добиться такого же качества суши как натуральные, на принтере может потребоваться еще лет тридцать. Для того, чтобы было вкусно, нужна должная текстура, и это очень сложно. Во всяком случае, на имеющихся сейчас 3D-принтерах это весьма трудно достичь. Необходимы принтеры, печатающие на клеточном и молекулярном уровнях", - сказал Сакаки.
Он полагает, что пока можно использовать сочетание растительных желатинов, таких как агар-агар, продукты животного происхождения и уже сейчас воссоздать разнообразные вкусовые качества.
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Еще сравнительно недавно мало кто представлял себе, что цифровая фотография может заменить пленочную, не говоря уже о сканировании и изготовлении объемных предметов 3D-принтерами. Сакаки решил пойти еще дальше и создал принципиально новую концепцию изготовления продуктов питания.
"Для печати любых фотографий или изображений на обычном принтере нужно сочетание четырех цветов - красного, синего, желтого и черного, а для еды нужно сочетание сладкого, кислого, соленого и горького вкусов", - поясняет дизайнер.
По его словам, "используя технологию струйной печати, можно заменить чернила, например соевым соусом, сакэ, уксусом и в сочетании с другими продуктами запрограммировать изменения вкусов".
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В картриджах 3D-принтера для суши заправлены такие ингредиенты как желатины, рисовая мука, соевая масса, водоросли, приправы, пищевые красители, витамины. Из них с помощью принтера и руки робота создаются кубической формы миниатюры самых разных форм, которые не могут создать рукотворно обычные суши-мастера. К примеру, суши в виде старинного замка.
Для создания этой технологии Сакаки создал проект Open Meals, объединив в команду двадцать человек - дизайнеров, технологов, программистов, ученых и предпринимателей.
В этом году в одном из ресторанов Токио планируется внедрить 3D-принтер для изготовления продуктов. Сейчас можно уже создавать имитацию мяса с помощью соевой массы и жиров, а также десерты и мороженое очень красивых форм.
"Наша команда занимается в основном принтерами для суши, но в рамках проекта Open Meals создана общая концепция объединения в единое целое питания, технологий и искусства. Мы тем самым думаем создать пищу будущего", - подчеркнул Сакаки.
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