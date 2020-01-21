В Египте пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями, сообщили СМИ

КАИР, 21 янв – РИА Новости. Три автомашины столкнулись в провинции Сохаг в центральной части Египта, погибли пять и пострадали еще 15 местных жителей, сообщает сайт египетской газеты "Сада аль-баляд".
"Столкнулись три автомашины на трассе "Красное море" в провинции Сохаг. На месте погибли четыре человека, еще один скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Пострадали еще 15 человек", - говорится в сообщении издания.
По информации дорожной полиции, ДТП могло произойти из-за превышения скорости участниками дорожного движения и выезда на встречную полосу.
Пострадавших доставили в больницы, проводится расследование.