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В Египте пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Египте пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями, сообщили СМИ

11:12 21.01.2020
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкПолиция Египта
Полиция Египта
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Полиция Египта. Архивное фото
КАИР, 21 янв – РИА Новости. Три автомашины столкнулись в провинции Сохаг в центральной части Египта, погибли пять и пострадали еще 15 местных жителей, сообщает сайт египетской газеты "Сада аль-баляд".
"Столкнулись три автомашины на трассе "Красное море" в провинции Сохаг. На месте погибли четыре человека, еще один скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Пострадали еще 15 человек", - говорится в сообщении издания.
Алжир
19 января, 10:23
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По информации дорожной полиции, ДТП могло произойти из-за превышения скорости участниками дорожного движения и выезда на встречную полосу.
Пострадавших доставили в больницы, проводится расследование.
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