В России предложили ввести понятие педагогической тайны

Батышева отметила, что учитель должен знать об особенностях ребенка, это поможет установить с ним контакт, понять, когда нужно вызывать врача. Однако некоторые педагоги некорректно используют эту информацию, из-за чего ученик становится объектом травли. По этой причине многие родители просто опасаются называть диагноз своего ребенка.