В России предложили ввести понятие педагогической тайны

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России предложила ввести понятие педагогической тайны для всех специалистов сферы образования, пишет газета "Известия".
Суть идеи состоит в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей. Как пояснила изданию руководитель группы "Здоровый ребенок", главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татьяна Батышева, это особенно актуально на фоне развития инклюзивного образования.
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Батышева отметила, что учитель должен знать об особенностях ребенка, это поможет установить с ним контакт, понять, когда нужно вызывать врача. Однако некоторые педагоги некорректно используют эту информацию, из-за чего ученик становится объектом травли. По этой причине многие родители просто опасаются называть диагноз своего ребенка.
В аппарате исполняющей обязанности вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет координационный совет при правительстве по проведению Десятилетия детства, подтвердили наличие инициативы, однако отметили, что ее рассмотрение в ближайшее время не планируется.
По данным официальной статистики, в 2019 году в России насчитывалось 670 тысяч детей с инвалидностью, причем ежегодно их количество растет на несколько процентов. Большинство детей-инвалидов страдают психическими и поведенческими расстройствами (24,3%), болезнями нервной системы (23,2%) и врожденными аномалиями развития (17,7%).
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