Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T12:17+0300
https://ria.ru/20200121/1563661665.html
В России предложили ввести понятие педагогической тайны
https://cdn22.img.ria.ru/images/129945/29/1299452984_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_8a0893c46d9f309ffa7b38955c697fb1.jpg
РИА Новости

В России предложили ввести понятие педагогической тайны

11:11 21.01.2020 (обновлено: 12:17 21.01.2020)
5985
© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе
© Fotolia / Syda Productions
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России предложила ввести понятие педагогической тайны для всех специалистов сферы образования, пишет газета "Известия".
Суть идеи состоит в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей. Как пояснила изданию руководитель группы "Здоровый ребенок", главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татьяна Батышева, это особенно актуально на фоне развития инклюзивного образования.
Урок. Архивное фото
9 ноября 2018, 19:41
В России появятся новые педагогические должности
Батышева отметила, что учитель должен знать об особенностях ребенка, это поможет установить с ним контакт, понять, когда нужно вызывать врача. Однако некоторые педагоги некорректно используют эту информацию, из-за чего ученик становится объектом травли. По этой причине многие родители просто опасаются называть диагноз своего ребенка.
В аппарате исполняющей обязанности вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет координационный совет при правительстве по проведению Десятилетия детства, подтвердили наличие инициативы, однако отметили, что ее рассмотрение в ближайшее время не планируется.
По данным официальной статистики, в 2019 году в России насчитывалось 670 тысяч детей с инвалидностью, причем ежегодно их количество растет на несколько процентов. Большинство детей-инвалидов страдают психическими и поведенческими расстройствами (24,3%), болезнями нервной системы (23,2%) и врожденными аномалиями развития (17,7%).
Ноутбук
28 августа 2019, 00:19
В России разработали нормы поведения учителей
691257448
Обсудить 11
Татьяна ГоликоваМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
нормальные ученики и их родители должны знать, какой-такой "особенный ребёнок" запихнут к ним в класс.
21 января, 11:48
F1_
22000013
То есть предлагают законодательно закрепить нравственно-этическую норму, присущую порядочному человеку. Какие же учителя учат наших детей , если у них нет даже такого элементарного понятия и требуется закон ??
21 января, 11:45
iivanova.restec
1620017
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Плавательный бассейн на территории спортивно развлекательного комплекса Анжи Арена
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Володин предложил наказать Водонаеву по закону об оскорблении общества
Автомобиль Ford Focus III
Названы самые популярные в России иномарки с пробегом
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
В Саратове проверят семью убитой девочки после жалобы в интернете
Бездомный на улице Барселоны, Испания
Об этом не расскажут миллиардеры: кто отнял у нас главное богатство
Кибербезопасность
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDOS-атаке
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Алексей Кривуля
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
На заводе по производству наномодифицированных полимеров в Нижегородской области
В России запущено импортозамещающее производство нанополимеров
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть
Женщина держит пенсионное удостоверение
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
"Сварились заживо". Что привело к трагедии в пермском хостеле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния