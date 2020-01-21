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Неисправность системы Boeing скрывали c 2009 года, сообщили СМИ
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РИА Новости

Неисправность системы Boeing скрывали c 2009 года, сообщили СМИ

11:07 21.01.2020
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© AP Photo / ANDRE PENNERBoeing 737-800
Boeing 737-800
© AP Photo / ANDRE PENNER
Boeing 737-800. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сбой в работе системы самолетов Boeing 737 MAX был обнаружен еще в 2009 году после крушения Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Амстердама, но был скрыт комиссией, занимавшейся расследованием, сообщает газета New York Times со ссылкой на документы и интервью.
Boeing 737-800 Turkish Airlines потерпел катастрофу в феврале 2009 года при посадке в амстердамском аэропорту "Схипхол". Не долетев 500 метров до посадочной полосы, он приземлился на распаханном поле, ударившись сначала о землю хвостом. От удара самолет развалился на три части. При катастрофе турецкого лайнера, на борту которого находились 128 пассажиров и семь членов экипажа, погибли девять человек, 86 пострадали.
Катастрофа турецкого пассажирского самолета в аэропорту Амстердама
6 марта 2009, 13:18
Авиакатастрофа в Амстердаме произошла по вине диспетчеров - экспертыПо мнению турецких экспертов, которых цитирует газета "Ени Шафак", диспетчеры аэропорта столицы Нидерландов должны были предупредить об опасном снижении самолет, совершавший посадку, однако не сделали этого.
По сообщению газеты, в случаях с крушением самолета в 2009 году и авиакатастрофами Lion Air и Ethiopian Airlines выход из строя одного из датчиков привел к сбою в работе системы лайнеров. Отмечается, что нидерландская комиссия, занимавшаяся расследованием авиакатастрофы, определила, что Boeing не уделила достаточного внимания возможным рискам и не обеспечила пилотов информацией о том, как действовать в случае возникновения подобной неисправности.
Издание при этом подчеркивает, что представители Boeing и американских транспортных властей оказали давление на комиссию. Сообщается, что она "удалила или внесла поправки в выводы" в итоговом отчете о причинах катастрофы и возложила ответственность на пилотов, написав, что те не смогли решить проблему, когда автоматизированная система самолета вышла из строя.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области. 18 августа 2019
4 марта 2009, 17:23
У разбившегося турецкого "Боинга" был неисправен альтиметр - экспертыПо словам представителей комитета, самолет авиакомпании Turkish Airlines совершал посадку на автопилоте, в результате чего неправильная работа альтиметра привела к потере скорости полета перед падением судна.
Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами индонезийского крушения стали 189 человек. В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
Катастрофа турецкого пассажирского самолета в аэропорту Амстердама
25 февраля 2009, 14:31
Разбившийся Боинг-737 не упал, а совершил аварийную посадку - экспертОдин из летчиков, находившихся на земле и ставший свидетелем катастрофы турецкого самолета в аэропорту Амстердама, заявил журналистам, что речь идет не о падении "Боинга", а о "контролируемой аварийной посадке".
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Boeing 737-800Boeing 737Turkish AirlinesСШААмстердамВ мире
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