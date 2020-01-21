Неисправность системы Boeing скрывали c 2009 года, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сбой в работе системы самолетов Boeing 737 MAX был обнаружен еще в 2009 году после крушения Boeing 737-800 авиакомпании Сбой в работе системы самолетов Boeing 737 MAX был обнаружен еще в 2009 году после крушения Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Амстердама, но был скрыт комиссией, занимавшейся расследованием, сообщает газета New York Times со ссылкой на документы и интервью.

Boeing 737-800 Turkish Airlines потерпел катастрофу в феврале 2009 года при посадке в амстердамском аэропорту "Схипхол". Не долетев 500 метров до посадочной полосы, он приземлился на распаханном поле, ударившись сначала о землю хвостом. От удара самолет развалился на три части. При катастрофе турецкого лайнера, на борту которого находились 128 пассажиров и семь членов экипажа, погибли девять человек, 86 пострадали.

По сообщению газеты, в случаях с крушением самолета в 2009 году и авиакатастрофами Lion Air и Ethiopian Airlines выход из строя одного из датчиков привел к сбою в работе системы лайнеров. Отмечается, что нидерландская комиссия, занимавшаяся расследованием авиакатастрофы, определила, что Boeing не уделила достаточного внимания возможным рискам и не обеспечила пилотов информацией о том, как действовать в случае возникновения подобной неисправности.

Издание при этом подчеркивает, что представители Boeing и американских транспортных властей оказали давление на комиссию. Сообщается, что она "удалила или внесла поправки в выводы" в итоговом отчете о причинах катастрофы и возложила ответственность на пилотов, написав, что те не смогли решить проблему, когда автоматизированная система самолета вышла из строя.

Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами индонезийского крушения стали 189 человек. В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.