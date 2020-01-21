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Импичмент особого режима: доступ СМИ к процессу над Трампом ограничат
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РИА Новости

Импичмент особого режима: доступ СМИ к процессу над Трампом ограничат

11:06 21.01.2020
1966
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Процесс импичмента президенту США Дональду Трампу в сенате вызвал негодование не только у Белого дома, но и у журналистов. Впрочем, по разным причинам. Десятки СМИ подписали жалобу на организацию работы прессы в конгрессе США по освещению этого важного исторического дела.
Поводом стали вводимые жесткие ограничения, к которым не прибегали ранее, даже когда сам глава государства выступал в Капитолии.
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Дело импичмента Трампу официально перешло в сенат, и со вторника процессу будет дан полный ход: республиканцы и демократы должны определить дальнейшие правила и расписание процедуры, а стороны начать представление своей аргументации.
Корреспондент РИА Новости разобрался, чем недовольны журналисты и как правила сената отразятся на самих законодателях.

Вне зоны доступа

Для работы в конгрессе США журналистам необходимо получение специальной аккредитации, которая выдается после предоставления всех необходимых документов о корреспонденте и организации по одобрению специальной комиссии. По ходу процедуры импичмента в палате представителей одной такой аккредитации было достаточно, чтобы передвигаться по многочисленным зданиям конгресса. Дополнительный пропуск необходимо было получить лишь для того, чтобы попасть в зал самих слушаний со свидетелями.
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С переходом дела в сенат ситуация несколько поменялась. Как сообщили РИА Новости в пресс-галерее сената, теперь, помимо собственной аккредитации при конгрессе, для перемещения по зданию Капитолия понадобится еще один дополнительный пропуск. И еще один, чтобы попасть в саму сенатскую комнату, где будет идти процесс.
Кроме того, репортерам ограничили перемещение внутри самого Капитолия, выделив для работы прессы небольшие зоны. Подходить к сенаторам теперь также запрещается - по ходу процесса сенаторы исполняют роль присяжных и им запрещено делать публичные заявления.
"Капитолий является одним из немногих (государственных) мест в Вашингтоне, где у журналистов есть прямой доступ к ньюсмейкерам. В других местах, к примеру, в Белом доме или госдепартаменте, передвижения репортеров контролируется более пристально, а доступ к спикерам может быть крайне ограниченным", - поясняет радио NPR.
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Сидеть тихо и слушать

В этой связи почти 60 новостных организаций подписали письмо с призывом к лидерам большинства и меньшинства в сенате ослабить новые ограничения. "В отсутствии разумного обоснования по безопасности руководители сената, парламентский пристав и полиция Капитолия обязаны сохранять и продвигать право представителей общественности быть осведомленными. У журналистов должна быть возможность оперативно реагировать на быстроразвивающиеся события и иметь разумный доступ к законодателям, которые хотят общаться с прессой", - говорится в письме.
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Организации по защите прав журналистов также высказались против ограничительных мер. "Непредоставление журналистам их конституционных прав документировать происходящие сегодня исторические события является грубым проявлением несправедливости по отношению к американскому народу", - заявила президент Общества профессиональных журналистов Патришиа Ньюберри. Ее поддержала и президент Национального пресс-клуба института журналистики Анджела Кин: "Эти ограничения создают ужасный прецедент и усиливают ложь о том, что средства массовой информации опасны и являются "врагом народа".
Неудобства, впрочем, коснутся и самих законодателей. Сенатором воспрещается проносить с собой любые электронные устройства. Для не расстающихся со смартфонами членов конгресса это также станет испытанием. "Это правило уже получило неодобрение сенаторов, которые привыкли твиттить, проверять электронную почту и в целом использовать интернет… Так что же законодатели должны делать в ходе судебного разбирательства, если они не могут твиттить, читать новости и проверять электронную почту? Сидеть тихо и слушать", - отмечает телеканал Fox News.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСенат СШАСШАВ мире
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