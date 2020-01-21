Бастрыкин поручил проконтролировать расследование пожара под Томском

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль расследование уголовного дела о пожаре в Томской области, в котором погибли 11 человек, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще двое человек сумели спастись. Выяснилось, что здание не было предназначено для проживания людей.
"Председатель Следственного комитета России поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пожаре в поселке Причулымском Асиновского района Томской области, в результате которого погибли 11 человек. Уголовное дело возбуждено... по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказала она.
Отмечается, что Бастрыкин также поручил региональным следователям тщательно исследовать место происшествия, зафиксировав все следы. Кроме того, он дал указание о назначении и проведении комплекса необходимых экспертиз для установления причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.
В Роструде РИА Новости сообщили, что в Томскую область направляется замруководителя ведомства Иван Шкловец. Совместно с прокуратурой, СК, МЧС и другими ведомствами будет установлено, находились ли погибшие при исполнении трудовых обязанностей на момент трагедии.