Бастрыкин поручил проконтролировать расследование пожара под Томском

Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще двое человек сумели спастись. Выяснилось, что здание не было предназначено для проживания людей.

"Председатель Следственного комитета России поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пожаре в поселке Причулымском Асиновского района Томской области, в результате которого погибли 11 человек. Уголовное дело возбуждено... по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказала она.

Отмечается, что Бастрыкин также поручил региональным следователям тщательно исследовать место происшествия, зафиксировав все следы. Кроме того, он дал указание о назначении и проведении комплекса необходимых экспертиз для установления причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.