Ледокол будет тушить пожар на траулере в Охотском море

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Спасательное ледокольное судно идет к загоревшемуся в Спасательное ледокольное судно идет к загоревшемуся в Охотском море траулеру "Энигма Астралис" для тушения пожара, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.

"Спасательное ледокольное судно "Сибирский" следует к траулеру для тушения пожара, оно отбуксирует траулер, вероятно, в порт Магадан - он в 80 милях", - сказал собеседник.

По его словам, на судне до сих пор наблюдается задымление. На траулере свыше 250 тонн топлива, но это не создает угрозы, разлива топлива нет, отметил он.

Как уточнил РИА Новости представитель Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Петропавловска-Камчатского, к работе ледокол приступит в среду. "Судно "Сибирский" подойдет к траулеру часа через три, но ночью работать все равно не будет, потому что это опасно. Скорее всего, с утра будет смотреть, можно ли там что-то сделать", - сказал он.

Управляющий группой компаний "Доброфлот" Александр Ефремов, на чьей плавбазе сейчас находятся моряки с траулера, в разговоре с РИА Новости отметил, что люди в безопасности, но "обеспечить вывоз своих сотрудников на берег обязан судовладелец - "Дальневосточная промысловая компания".