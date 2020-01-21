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Ледокол будет тушить пожар на траулере в Охотском море
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РИА Новости

Ледокол будет тушить пожар на траулере в Охотском море

10:59 21.01.2020 (обновлено: 11:07 21.01.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краюТушение пожара на рыболовецком траулере
Тушение пожара на рыболовецком траулере
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Тушение пожара на рыболовецком траулере. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Спасательное ледокольное судно идет к загоревшемуся в Охотском море траулеру "Энигма Астралис" для тушения пожара, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.
"Спасательное ледокольное судно "Сибирский" следует к траулеру для тушения пожара, оно отбуксирует траулер, вероятно, в порт Магадан - он в 80 милях", - сказал собеседник.
По его словам, на судне до сих пор наблюдается задымление. На траулере свыше 250 тонн топлива, но это не создает угрозы, разлива топлива нет, отметил он.
Сотрудник пожарной службы
Вчера, 04:45
На загоревшемся в Охотском море траулере нет пострадавших
Как уточнил РИА Новости представитель Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Петропавловска-Камчатского, к работе ледокол приступит в среду. "Судно "Сибирский" подойдет к траулеру часа через три, но ночью работать все равно не будет, потому что это опасно. Скорее всего, с утра будет смотреть, можно ли там что-то сделать", - сказал он.
Управляющий группой компаний "Доброфлот" Александр Ефремов, на чьей плавбазе сейчас находятся моряки с траулера, в разговоре с РИА Новости отметил, что люди в безопасности, но "обеспечить вывоз своих сотрудников на берег обязан судовладелец - "Дальневосточная промысловая компания".
В МСКЦ пояснили, что судовладелец пока не определился со способом доставки моряков на берег. "Возможно, частями на разных пароходах", - сказал собеседник агентства.
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Пожар на траулере в Охотском мореОхотское мореПроисшествия
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