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Названы самые популярные в России иномарки с пробегом
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РИА Новости

Названы самые популярные в России иномарки с пробегом

10:58 21.01.2020 (обновлено: 12:26 21.01.2020)
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© Фото : FordАвтомобиль Ford Focus III
Автомобиль Ford Focus III
© Фото : Ford
Автомобиль Ford Focus III. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В 2019 году самой продаваемой иномаркой на вторичном рынке стал Ford Focus, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
За год россияне купили 133 тысячи машин этой модели, что на 3,3 процента меньше аналогичного показателя в 2018-м.
Затем идут Hyundai Solaris (109 тысяч экземпляров) и Toyota Corolla (103,7 тысячи).
Кроме того, в рейтинг наиболее популярных иномарок с пробегом вошли KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.
Всего за прошлый год в России купили примерно четыре миллиона подержанных легковых автомобилей иностранных марок.
Ранее стало известно, что самой популярной иномаркой в России по итогам 2019-го стала KIA Rio.
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Toyota CamryChevrolet NivaАвтостатАвтоOpel AstraVolkswagen PoloKia RioFord FocusHyundai SolarisRenault LoganSkoda OctaviaToyota CorollaРоссия
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