Названы самые популярные в России иномарки с пробегом

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В 2019 году самой продаваемой иномаркой на вторичном рынке стал В 2019 году самой продаваемой иномаркой на вторичном рынке стал Ford Focus выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".

За год россияне купили 133 тысячи машин этой модели, что на 3,3 процента меньше аналогичного показателя в 2018-м.

Всего за прошлый год в России купили примерно четыре миллиона подержанных легковых автомобилей иностранных марок.