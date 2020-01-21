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Культура
2020-01-21T11:59+0300
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Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
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РИА Новости

Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram

11:59 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram, сообщает Пятый канал.
После того, как в честь своего дня рождения исполнительница опубликовала пост в соц.сети, в котором представила новый трек "В огне", число ее последователей увеличилось до 19,1 миллиона аккаунтов.
Такого количества нет ни у кого из ее коллег по телевидению, сцене и Сети.
Второй по числу пользователей — российский спортсмен смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Его страницей в инстаграме интересуются 18,4 миллиона пользователей.
Среди знаменитостей больше всего подписчиков у рэпера Тимати (14,5 миллионов), блогера Насти Ивлеевой (14 миллионов), шоумена Павла Воли (13,7 миллионов), телеведущей Ксении Бородиной (13,6 миллионов) и музыканта Егора Крида (11,6 миллионов).
У зарубежных звезд самый популярный в инстаграме — португальский футболист Криштиану Роналду. У него 198 миллионов подписчиков.
Далее идет певица Арина Гранде (172 миллиона), актер Дуэйн Джонсон (169 миллионов), певица Селена Гомес (166 миллионов), звезды реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер (158 миллионов) и Ким Кардашьян (157 миллионов) и другие.
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