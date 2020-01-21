Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram, Певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram, сообщает Пятый канал.

После того, как в честь своего дня рождения исполнительница опубликовала пост в соц.сети, в котором представила новый трек "В огне", число ее последователей увеличилось до 19,1 миллиона аккаунтов.

Такого количества нет ни у кого из ее коллег по телевидению, сцене и Сети.

Второй по числу пользователей — российский спортсмен смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Его страницей в инстаграме интересуются 18,4 миллиона пользователей.

Среди знаменитостей больше всего подписчиков у рэпера Тимати (14,5 миллионов), блогера Насти Ивлеевой (14 миллионов), шоумена Павла Воли (13,7 миллионов), телеведущей Ксении Бородиной (13,6 миллионов) и музыканта Егора Крида (11,6 миллионов).

У зарубежных звезд самый популярный в инстаграме — португальский футболист Криштиану Роналду. У него 198 миллионов подписчиков.