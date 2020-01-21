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Томский губернатор поручил проверить все лесопильные предприятия
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РИА Новости

Томский губернатор поручил проверить все лесопильные предприятия

10:55 21.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в жилом доме в Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Томский губернатор Сергей Жвачкин после пожара, в результате которого погибли 11 человек в поселке Причулымский, распорядился проверить все лесопильные предприятия региона и условия жизни их временных рабочих, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
Губернатор во вторник провел экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Асиновском районе Томской области, где ночью произошел пожар на территории лесопильного предприятия.
Пожар в жилом доме в Томской области
Вчера, 10:20
Прокуратура начала проверки после пожара в Томской области
"Своему заместителю по вопросам безопасности Игорю Толстоносову губернатор поручил вместе с органами МЧС провести проверку пожарной безопасности, условия труда и проживания работников на подобных предприятиях – всего в Томской области 378 таких хозяйствующих субъектов", - сообщил собеседник агентства.
Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще двое человек сумели спастись. Выяснилось, что здание не было предназначено для проживания людей.
Пожар в жилом доме в Томской области
Вчера, 09:35
Названа возможная причина пожара в жилом доме в Томской области
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Пожар на томской лесопилкеСергей ЖвачкинМЧС РФТомская областьАсиновский районПроисшествия
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