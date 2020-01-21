Томский губернатор поручил проверить все лесопильные предприятия

НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Томский губернатор Сергей Жвачкин после пожара, в результате которого погибли 11 человек в поселке Причулымский, распорядился проверить все лесопильные предприятия региона и условия жизни их временных рабочих, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
Губернатор во вторник провел экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Асиновском районе Томской области, где ночью произошел пожар на территории лесопильного предприятия.
"Своему заместителю по вопросам безопасности Игорю Толстоносову губернатор поручил вместе с органами МЧС провести проверку пожарной безопасности, условия труда и проживания работников на подобных предприятиях – всего в Томской области 378 таких хозяйствующих субъектов", - сообщил собеседник агентства.
Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще двое человек сумели спастись. Выяснилось, что здание не было предназначено для проживания людей.