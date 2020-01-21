Томский губернатор поручил проверить все лесопильные предприятия

"Своему заместителю по вопросам безопасности Игорю Толстоносову губернатор поручил вместе с органами МЧС провести проверку пожарной безопасности, условия труда и проживания работников на подобных предприятиях – всего в Томской области 378 таких хозяйствующих субъектов", - сообщил собеседник агентства.

Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще двое человек сумели спастись. Выяснилось, что здание не было предназначено для проживания людей.