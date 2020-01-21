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В Екатеринбурге подросток помог спастись соседям при пожаре
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РИА Новости

В Екатеринбурге подросток помог спастись соседям при пожаре

10:54 21.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Подросток разбудил соседей и помог им эвакуироваться во время возгорания, произошедшего в ночь на вторник в жилом доме в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
По данным ведомства, в 2.00 мск в подъезде на первом этаже двухэтажного дома на улице Торговой загорелась детская коляска. Эвакуированы были 20 человек, включая четырех детей.
"Подтверждаем информацию о том, что подросток помогал в оповещении населения перед прибытием пожарных подразделений, то есть оповещал жителей первого этажа о пожаре и пытался первичными средствами пожаротушения ликвидировать возгорание", – сказал собеседник агентства.
Как подчеркнули в МЧС, возгорание было ликвидировано в 2.10 мск, его площадь составила один квадратный метр.
По данным местных СМИ, юноша доставлен в больницу с отравлением угарным газом. В МЧС уточнили, что угрозы жизни и здоровью школьника нет. Руководство областного управления ведомства рассматривает вопрос о поощрении молодого человека.
Последствия пожара в жилом доме на Никитском бульваре в Москве. 4 февраля 2019
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