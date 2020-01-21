В Екатеринбурге подросток помог спастись соседям при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Подросток разбудил соседей и помог им эвакуироваться во время возгорания, произошедшего в ночь на вторник в жилом доме в микрорайоне Химмаш в Подросток разбудил соседей и помог им эвакуироваться во время возгорания, произошедшего в ночь на вторник в жилом доме в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге , сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

По данным ведомства, в 2.00 мск в подъезде на первом этаже двухэтажного дома на улице Торговой загорелась детская коляска. Эвакуированы были 20 человек, включая четырех детей.

"Подтверждаем информацию о том, что подросток помогал в оповещении населения перед прибытием пожарных подразделений, то есть оповещал жителей первого этажа о пожаре и пытался первичными средствами пожаротушения ликвидировать возгорание", – сказал собеседник агентства.

Как подчеркнули в МЧС, возгорание было ликвидировано в 2.10 мск, его площадь составила один квадратный метр.