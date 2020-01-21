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Китайские представители примут участие в заседании ВОЗ по коронавирусу
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РИА Новости

Китайские представители примут участие в заседании ВОЗ по коронавирусу

10:48 21.01.2020 (обновлено: 13:28 21.01.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Представители Китая примут участие в экстренном заседании чрезвычайного комитета ВОЗ по новому типу коронавируса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила, что проведет в среду в Женеве экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае.
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"Китай по приглашению Всемирной организации здравоохранения вместе с другими странами 22 января примет участие в экстренном заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, где эксперты организации и участвующих стран обменяются информацией по вспышке заболевания (вызванной новым типом коронавируса – ред.) и дадут научно обоснованную оценку ситуации", - сообщил дипломат.
Он подчеркнул, что "Китай продолжит углублять международное сотрудничество, работать совместно со всем международным сообществом, чтобы справиться со вспышкой заболевания и обеспечить региональную и глобальную безопасность в сфере здравоохранения".
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
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По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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коронавирусыРаспространение нового коронавирусаГэн ШуанВОЗМИД КНРКитайУханьВ мире
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