Китайские представители примут участие в заседании ВОЗ по коронавирусу

ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Представители Представители Китая примут участие в экстренном заседании чрезвычайного комитета ВОЗ по новому типу коронавируса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила, что проведет в среду в Женеве экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае.

"Китай по приглашению Всемирной организации здравоохранения вместе с другими странами 22 января примет участие в экстренном заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, где эксперты организации и участвующих стран обменяются информацией по вспышке заболевания (вызванной новым типом коронавируса – ред.) и дадут научно обоснованную оценку ситуации", - сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что "Китай продолжит углублять международное сотрудничество, работать совместно со всем международным сообществом, чтобы справиться со вспышкой заболевания и обеспечить региональную и глобальную безопасность в сфере здравоохранения".

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.