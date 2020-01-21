Заключенный сбежал из красноярской колонии, подложив в кровать муляж

КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. В Красноярском крае из исправительной колонии-поселения № 42 сбежал заключенный, сообщила краевая прокуратура.

По данным ведомства, он воспользовался отсутствием надзора и контроля со стороны дежурной смены, подложил на койку вместо себя муляж и скрылся.

В тот же день беглеца поймали на станции Иланская, против него возбудили уголовное дело. Кроме того, прокуратура внесла начальнику колонии представление с требованием устранить нарушения, сделавшие побег возможным.