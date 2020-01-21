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Заключенный сбежал из красноярской колонии, подложив в кровать муляж
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РИА Новости

Заключенный сбежал из красноярской колонии, подложив в кровать муляж

10:47 21.01.2020 (обновлено: 11:23 21.01.2020)
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкЗаключенный в спальне исправительной колонии
Заключенный в спальне исправительной колонии
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
Заключенный в спальне исправительной колонии. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. В Красноярском крае из исправительной колонии-поселения № 42 сбежал заключенный, сообщила краевая прокуратура.
По данным ведомства, он воспользовался отсутствием надзора и контроля со стороны дежурной смены, подложил на койку вместо себя муляж и скрылся.
Прокуратура
20 ноября 2019, 10:06
В Калмыкии будут судить осужденных, сбежавших из колонии ради дня города
В тот же день беглеца поймали на станции Иланская, против него возбудили уголовное дело. Кроме того, прокуратура внесла начальнику колонии представление с требованием устранить нарушения, сделавшие побег возможным.
За какое именно преступление мужчина попал в колонию, не уточняется. Когда случился побег, также не сообщается.
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