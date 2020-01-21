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Полиция задержала мужчину, стрелявшего в посетителей кафе в Москве
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РИА Новости

Полиция задержала мужчину, стрелявшего в посетителей кафе в Москве

10:45 21.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота полиции
Работа полиции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа полиции. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции юго-востока столицы задержали мужчину, устроившего стрельбу около кафе и подозреваемого в угрозе убийством, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
По его словам, в территориальный отдел полиции поступило сообщение о драке около кафе на 1-ой Новокузьминской улице. Двое мужчин, посетителей кафе, в возрасте 53 и 68 лет рассказали, что между ними и другим посетителем возник конфликт - мужчина отказывался оплатить счет.
"Заявители попросили его вернуться и отдать деньги, однако подозреваемый стал угрожать им убийством и физической расправой. После этого он достал предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрелы в землю и в сторону потерпевших", - сказал Васенин.
Он отметил, что участковые задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель столицы. Также полицейские изъяли у злоумышленника травматический пистолет, на который у него имелось соответствующее разрешение.
В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
Полиция
20 января, 16:00
Полиция задержала водителя, стрелявшего в центре Москвы
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Владимир ВасенинМоскваПроисшествия
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