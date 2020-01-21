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Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом
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РИА Новости

Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом

10:37 21.01.2020 (обновлено: 13:08 21.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявления телеведущей Алены Водонаевой о материнском капитале.

"Обращать внимание на подобные бредовые высказывания и посвящать таким "звездам" целые телешоу на центральных каналах, тем самым обеспечивая им еще больший пиар, — большая ошибка. В стране есть масса актуальных проблем, достижений, планов, героев — вот чему и кому стоит посвящать телепрограммы", — написала Поклонская в своем Telegram-канале, добавив, что подобные высказывания унижают и оскорбляют россиян.

По ее словам, не стоит путать участниц и ведущих шоу "Дом-2", которые только и умеют, что "устраивать склоки и оскорблять других", с политиками или экспертами в какой-либо области.
Поклонская подчеркнула, что выплаты государства за рождение ребенка "не потратишь на водку и веселья", потому что их нельзя обналичить.
"Это помощь семье — например, в плане приобретения жилья. Так что нечего пичкать людей своей глупостью", — подытожила парламентарий.
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Водонаева объяснила слова о "быдле", получающем маткапитал
Ранее Водонаева на своей странице в инстаграме прокомментировала предложенные Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию меры, направленные на решение демографических проблем в стране. Она заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить от государства деньги.
Телеведущая не первый раз привлекает к себе внимание громкими заявлениями. В конце декабря она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди.
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225702437
Обсудить 23
Алена ВодонаеваНаталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Поклонная где живет, в россии или в америке? Россияни довно знают как можно обналичить мать капитал чтобы его пропить
21 января, 11:21
Н2Ник 2 2
33602132
- Мама, папа, а как вы поженились? - Твой папа предложил мне пожениться, чтобы родить тебя и закрыть долги по микрозаймам.
21 января, 10:49
Валерий Камаев
31904128
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