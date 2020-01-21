Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Алены Водонаевой о материнском капитале. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявления телеведущейо материнском капитале.

"Обращать внимание на подобные бредовые высказывания и посвящать таким "звездам" целые телешоу на центральных каналах, тем самым обеспечивая им еще больший пиар, — большая ошибка. В стране есть масса актуальных проблем, достижений, планов, героев — вот чему и кому стоит посвящать телепрограммы", — написала Поклонская в своем Telegram-канале, добавив, что подобные высказывания унижают и оскорбляют россиян.

По ее словам, не стоит путать участниц и ведущих шоу "Дом-2", которые только и умеют, что "устраивать склоки и оскорблять других", с политиками или экспертами в какой-либо области.

Поклонская подчеркнула, что выплаты государства за рождение ребенка "не потратишь на водку и веселья", потому что их нельзя обналичить.

"Это помощь семье — например, в плане приобретения жилья. Так что нечего пичкать людей своей глупостью", — подытожила парламентарий.

Ранее Водонаева на своей странице в инстаграме прокомментировала предложенные Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию меры, направленные на решение демографических проблем в стране. Она заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить от государства деньги.