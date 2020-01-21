СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Якутии

ЯКУТСК, 21 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения собак на малолетнего ребенка в городе Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения собак на малолетнего ребенка в городе Ленске , сообщает старший помощник руководителя СУСК России по Якутии Надежда Дворецкая.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Ленске на восьмилетнего мальчика, который возвращался из школы домой, напала стая из 12-15 собак. Проезжавший мимо водитель разогнал стаю и отвез мальчика в больницу. Медики констатировали у мальчика множественные укусы рук, ног, лица. СК начал доследственную проверку. Следователи оценят работу должностных лиц Ленска, отвечающих за регулирование численности безнадзорных животных.

Власти района пояснили, что в 2019 году на решение проблемы бродячих собак было выделено 7,5 миллиона рублей, но администрацией города "ничего за год не было сделано".

"Следственным отделом по Ленскому району СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) по факту нападения стаи безнадзорных собак на школьника", - рассказала Дворецкая.

Установлено, что нападение произошло 20 января в период с 13.00 до 13.20 (с 7.00 до 7.20 мск) на проезжей части в районе дома №53а на улице Чернышевского. "Медицинские работники Ленской центральной районной больницы диагностировали у школьника множественные укушенные раны головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Здоровью ребенка причинен тяжкий вред. После проведенного оперативного лечения состояние ребенка стабильно тяжелое, однако угрозы для его жизни нет", - сообщили в СУСК.