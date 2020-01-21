Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T10:37+0300
https://ria.ru/20200121/1563660218.html
СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Якутии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Якутии

10:37 21.01.2020
670
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЯКУТСК, 21 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту нападения собак на малолетнего ребенка в городе Ленске, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по Якутии Надежда Дворецкая.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Ленске на восьмилетнего мальчика, который возвращался из школы домой, напала стая из 12-15 собак. Проезжавший мимо водитель разогнал стаю и отвез мальчика в больницу. Медики констатировали у мальчика множественные укусы рук, ног, лица. СК начал доследственную проверку. Следователи оценят работу должностных лиц Ленска, отвечающих за регулирование численности безнадзорных животных.
Автомобиль скорой помощи
28 декабря 2019, 00:35
В Крыму бойцовая собака напала на ребенка
Власти района пояснили, что в 2019 году на решение проблемы бродячих собак было выделено 7,5 миллиона рублей, но администрацией города "ничего за год не было сделано".
"Следственным отделом по Ленскому району СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) по факту нападения стаи безнадзорных собак на школьника", - рассказала Дворецкая.
Установлено, что нападение произошло 20 января в период с 13.00 до 13.20 (с 7.00 до 7.20 мск) на проезжей части в районе дома №53а на улице Чернышевского. "Медицинские работники Ленской центральной районной больницы диагностировали у школьника множественные укушенные раны головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Здоровью ребенка причинен тяжкий вред. После проведенного оперативного лечения состояние ребенка стабильно тяжелое, однако угрозы для его жизни нет", - сообщили в СУСК.
Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия находится на контроле руководителя следственного управления СКР по республике Александра Заболиченко.
Автомобиль Следственного комитета РФ
23 декабря 2019, 11:15
Во Владивостоке проверяют данные о нападении бродячих собак на людей
120051
Обсудить 0
ЛенскЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Зал судебных заседаний
СМИ: пьяных правонарушителей хотят посылать на принудительное лечение
Работа полиции
Полиция задержала мужчину, стрелявшего в посетителей кафе в Москве
Сотрудники Красного креста в Донбассе
Красный Крест направил в Донбасс пять грузовиков с гумпомощью
Учащийся Кунгурского сельско-хозяйственного колледжа Никита Султанов, спасший женщину, упавшую с моста в ледяную воду
В Пермском крае студент колледжа спас женщину, упавшую с моста в реку
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Пермском крае будут судить мужчину, ставившего пасынка на макароны
Сотрудник пожарной службы
В Екатеринбурге подросток помог спастись соседям при пожаре
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге нашли тело девушки рядом с оголенными проводами
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет видео с избиением школьника сверстниками на Урале
Петербург
В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
РФ в феврале создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
В Саратове проверят семью убитой девочки после жалобы в интернете
Пожар в жилом доме в Томской области
Прокуратура начала проверки после пожара в Томской области
Дмитрий Харатьян
Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Умер пассажир вынужденно севшего в Казани рейса из Москвы
Российские рубли
В Югре женщина отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей за "снятие порчи"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния