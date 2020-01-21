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РФ в феврале создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса
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РИА Новости

РФ в феврале создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса

10:35 21.01.2020 (обновлено: 13:28 21.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что в феврале Минздрав РФ создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса, от которого в Китае уже погибли четыре человека.
"В феврале Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит создание экспресс-теста на выявление нового коронавируса, о котором сегодня много говорят в СМИ", - написал он в своем Telegram-канале.
Салагай отметил, что это хороший пример стратегии направленной поддержки приоритетных научных исследований, применяемой Минздравом.
"Первый пример - отечественная вакцина против лихорадки Эбола: первая в мире официально зарегистрированная вакцина такого уровня", - добавил он.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
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коронавирусыРаспространение нового коронавирусаОлег СалагайЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФУханьОбщество
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