РФ в феврале создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса

"В феврале Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит создание экспресс-теста на выявление нового коронавируса, о котором сегодня много говорят в СМИ", - написал он в своем Telegram-канале.

Салагай отметил, что это хороший пример стратегии направленной поддержки приоритетных научных исследований, применяемой Минздравом.

"Первый пример - отечественная вакцина против лихорадки Эбола: первая в мире официально зарегистрированная вакцина такого уровня", - добавил он.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.