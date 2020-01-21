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В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
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РИА Новости

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю

10:34 21.01.2020 (обновлено: 15:09 21.01.2020)
149354
© Фото : ДНР24Алексей Кривуля
Алексей Кривуля
© Фото : ДНР24
Алексей Кривуля. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
"На данный момент ведутся следственные действия".
Владислав Бердичевский
Другие подробности пока не приводятся.
Алексей Кривуля родился в городе Николаевке Донецкой области Украины. Он присоединился к ополченцам в 2014 году.
© Юрий КотенокАлексей Кривуля. Стоп-кадр видео
Алексей Кривуля. Стоп-кадр видео
© Юрий Котенок
Алексей Кривуля. Стоп-кадр видео
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ДНРДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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