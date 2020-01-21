В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
"На данный момент ведутся следственные действия".
Другие подробности пока не приводятся.
Алексей Кривуля родился в городе Николаевке Донецкой области Украины. Он присоединился к ополченцам в 2014 году.