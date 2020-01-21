Прокуратура начала проверки после пожара в Томской области

"По поручению прокурора Томской области Александра Семенова органы прокуратуры приступили к проведению проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием и круглосуточным проживанием граждан, в том числе мигрантов", - говорится в сообщении.