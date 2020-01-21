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Прокуратура начала проверки после пожара в Томской области
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РИА Новости

Прокуратура начала проверки после пожара в Томской области

10:20 21.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в жилом доме в Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Прокуроры в Томской области в связи с гибелью 11 человек при пожаре в поселке Причулымский приступили к проверкам соблюдения законов о пожарной безопасности в местах массового пребывания и круглосуточного проживания людей, сообщает надзорное ведомство.
Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще двое человек сумели спастись. Выяснилось, что здание не было предназначено для проживания людей.
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"По поручению прокурора Томской области Александра Семенова органы прокуратуры приступили к проведению проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием и круглосуточным проживанием граждан, в том числе мигрантов", - говорится в сообщении.
В прокуратуре со ссылкой на отдел МВД РФ "Асиновский" уточнили, что погибшие иностранные граждане имели официальную регистрацию. Прокуроры также намерены проверить полноту и своевременность мер, принятых органами контроля в этой сфере.
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