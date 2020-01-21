В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП

"В Тейковском районе у населенного пункта Пелгусово перевернулась "Газель", школьный автобус. Сзади автобуса ехала легковая автомашина Renault , водитель которой не справился с управлением , въехал в заднюю часть "Газели". От удара "Газель" перевернулась, в салоне на момент аварии находилось шестеро детей. По предварительным данным, четверо получили травмы", - сказал Радостин.