В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП

БРЯНСК, 21 янв - РИА Новости. Школьный автобус перевернулся в Ивановской области, по предварительным данным, пострадали четыре ребенка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УМВД Владислав Радостин.
ДТП произошло во вторник утром.
"В Тейковском районе у населенного пункта Пелгусово перевернулась "Газель", школьный автобус. Сзади автобуса ехала легковая автомашина Renault , водитель которой не справился с управлением , въехал в заднюю часть "Газели". От удара "Газель" перевернулась, в салоне на момент аварии находилось шестеро детей. По предварительным данным, четверо получили травмы", - сказал Радостин.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году