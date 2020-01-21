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В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП
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РИА Новости

В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП

10:20 21.01.2020 (обновлено: 12:40 21.01.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Ивановской областиДТП со школьным автобусом у н.п. Михалево Ивановской области. 21 января 2020
ДТП со школьным автобусом у н.п. Михалево Ивановской области. 21 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по Ивановской области
БРЯНСК, 21 янв - РИА Новости. Школьный автобус перевернулся в Ивановской области, по предварительным данным, пострадали четыре ребенка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УМВД Владислав Радостин.
ДТП произошло во вторник утром.

Тейковском районе у населенного пункта Пелгусово перевернулась "Газель", школьный автобус. Сзади автобуса ехала легковая автомашина Renault , водитель которой не справился с управлением , въехал в заднюю часть "Газели". От удара "Газель" перевернулась, в салоне на момент аварии находилось шестеро детей. По предварительным данным, четверо получили травмы", - сказал Радостин.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются.
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