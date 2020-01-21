В Воронеже устранили аварию, оставившую жителей без воды и света

Как сообщалось ранее, аварийное отключение в жилом комплексе "Московский квартал" с населением более 14 тысяч человек произошло в 6.00 мск вторника. Из-за обрыва на линии 10 киловольт без электричества, воды и отопления остались 15 многоквартирных домов на участке улицы Шишкова и Московскому проспекту. В зоне отключения также оказалась школа №102.