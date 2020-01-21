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В Воронеже устранили аварию, оставившую жителей без воды и света
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РИА Новости

В Воронеже устранили аварию, оставившую жителей без воды и света

10:17 21.01.2020
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CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж
Воронеж
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 янв - РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая утром во вторник оставила без отопления, электричества и водоснабжения более 14 тысяч жителей Воронежа, сообщил во вторник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Как сообщалось ранее, аварийное отключение в жилом комплексе "Московский квартал" с населением более 14 тысяч человек произошло в 6.00 мск вторника. Из-за обрыва на линии 10 киловольт без электричества, воды и отопления остались 15 многоквартирных домов на участке улицы Шишкова и Московскому проспекту. В зоне отключения также оказалась школа №102.
"На данный момент авария устранена. Все восстановлено", - сказал собеседник агентства.
В Воронеже сейчас 0 градусов.
Сотрудники МЧС
17 января, 08:17
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