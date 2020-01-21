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В Москве пять судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве пять судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

09:59 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пять судов эвакуированы в столице из-за сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здание", - отметили в пресс-службе.
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Эвакуированы Гагаринский, Чертановский, Зеленоградский, Щербинский, Останкинский суды. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Волна "минирований" судов и других учреждений Москвы и Петербурга началась в конце осени. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября. Разные суды регулярно получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
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