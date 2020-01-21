В Югре женщина отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей за "снятие порчи"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 янв - РИА Новости. Жительница Жительница Нефтеюганска (ХМАО) перевела неизвестным, которые предлагали в сети услуги ясновидящих, 1,5 миллиона рублей, спасая себя и родственников от "проклятия", сообщает городской отдел МВД.

Женщина обратилась в полицию, рассказав правоохранителям, что несколько месяцев назад нашла в интернете сайт, где предлагались услуги экстрасенсов. Как отметили в ведомстве, она заинтересовалась предложением ясновидящих и решила позвонить по указанному на сайте номеру, попросив проконсультировать ее.

"Аферисты убедили доверчивую горожанку, что на ней находится сильнейшая порча. Для проведения обряда по "очистке" злоумышленники потребовали денежные средства. Женщина выполнила поставленные условия и перевела на указанный ими счет 485 тысяч рублей", - отметили в отделе МВД.

Вскоре экстрасенсы позвонили ей сами, потребовав оплатить услуги еще раз. Она отказалась, и в ответ посыпались угрозы - звонившие заявляли, что проклятие распространится на родственников, пояснили в ведомстве. Испугавшись, женщина перевела деньги.

"В общей сложности, в надежде снять порчу и не получить новую она осуществила четыре перевода на общую сумму полтора миллиона рублей", - подчеркнули в ОМВД.