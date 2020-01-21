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В Югре женщина отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей за "снятие порчи"
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РИА Новости

В Югре женщина отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей за "снятие порчи"

09:58 21.01.2020
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 янв - РИА Новости. Жительница Нефтеюганска (ХМАО) перевела неизвестным, которые предлагали в сети услуги ясновидящих, 1,5 миллиона рублей, спасая себя и родственников от "проклятия", сообщает городской отдел МВД.
Женщина обратилась в полицию, рассказав правоохранителям, что несколько месяцев назад нашла в интернете сайт, где предлагались услуги экстрасенсов. Как отметили в ведомстве, она заинтересовалась предложением ясновидящих и решила позвонить по указанному на сайте номеру, попросив проконсультировать ее.
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"Аферисты убедили доверчивую горожанку, что на ней находится сильнейшая порча. Для проведения обряда по "очистке" злоумышленники потребовали денежные средства. Женщина выполнила поставленные условия и перевела на указанный ими счет 485 тысяч рублей", - отметили в отделе МВД.
Вскоре экстрасенсы позвонили ей сами, потребовав оплатить услуги еще раз. Она отказалась, и в ответ посыпались угрозы - звонившие заявляли, что проклятие распространится на родственников, пояснили в ведомстве. Испугавшись, женщина перевела деньги.
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"В общей сложности, в надежде снять порчу и не получить новую она осуществила четыре перевода на общую сумму полтора миллиона рублей", - подчеркнули в ОМВД.
Полицейские устанавливают личности злоумышленников, а также призывают граждан проявлять бдительность в подобных ситуациях и беречь свои деньги.
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