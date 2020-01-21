Депутат предложил устанавливать флаги РФ на домах, где живут ветераны

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предлагает устанавливать российские триколоры на фасадах домов, где проживают ветераны или инвалиды боевых действий.

Текст соответствующего законопроекта и пояснительная записка к нему есть в распоряжении РИА Новости. Депутат предлагает внести изменения в статью 4 федерального конституционного закона "О Государственном флаге Российской Федерации".

"Предлагается установить в федеральном конституционном законе норму, обеспечивающую право граждан Российской Федерации, отнесенных к категории ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий устанавливать Государственный флаг России на фасадах жилых зданий, являющихся их постоянным местом жительства, независимо от форм собственности, используемых указанными гражданами России", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, флагшток с государственным флагом устанавливается по заявлению ветерана или инвалида боевых действий, членов семьи погибшего ветерана или инвалида боевых действий в профильное ведомство субъекта РФ.

Предполагается, что установка флага будет проводиться за счет самого гражданина, либо в рамках субсидий, которые ежегодно выделяются из бюджета субъекта РФ ветеранским общественным организациям и объединениям в рамках выполнения социально значимых мероприятий.