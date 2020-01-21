Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T09:47+0300
https://ria.ru/20200121/1563658701.html
Депутат предложил устанавливать флаги РФ на домах, где живут ветераны
https://cdn22.img.ria.ru/images/156066/41/1560664160_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_7e3a0e32d4f1b49dc61ec29489bf6436.jpg
РИА Новости

Депутат предложил устанавливать флаги РФ на домах, где живут ветераны

09:47 21.01.2020
416
© РИА Новости / Виталий ТимкивГосударственный флаг Российской Федерации
Государственный флаг Российской Федерации
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предлагает устанавливать российские триколоры на фасадах домов, где проживают ветераны или инвалиды боевых действий.
Текст соответствующего законопроекта и пояснительная записка к нему есть в распоряжении РИА Новости. Депутат предлагает внести изменения в статью 4 федерального конституционного закона "О Государственном флаге Российской Федерации".
"Предлагается установить в федеральном конституционном законе норму, обеспечивающую право граждан Российской Федерации, отнесенных к категории ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий устанавливать Государственный флаг России на фасадах жилых зданий, являющихся их постоянным местом жительства, независимо от форм собственности, используемых указанными гражданами России", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно документу, флагшток с государственным флагом устанавливается по заявлению ветерана или инвалида боевых действий, членов семьи погибшего ветерана или инвалида боевых действий в профильное ведомство субъекта РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета Победа
11 декабря 2019, 16:55
Путин поручил ускорить подготовку программы патриотического воспитания
Предполагается, что установка флага будет проводиться за счет самого гражданина, либо в рамках субсидий, которые ежегодно выделяются из бюджета субъекта РФ ветеранским общественным организациям и объединениям в рамках выполнения социально значимых мероприятий.
Отмечается, что проект направлен на воспитание в россиянах чувства патриотизма, уважения к государственным символам РФ.
51820025
Обсудить 2
Александр ШеринЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде обсудят соглашение с США по разграничению Берингова пролива
Николай Долуда
Муниципалитетам хотят дать право формировать казачью милицию
Зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов
В Сбербанке рассказали о росте числа хакерских атак в 2019 году
Петербург
В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности
Женщина держит пенсионное удостоверение
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Пожар в жилом доме в Томской области
Названа возможная причина пожара в жилом доме в Томской области
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Сбербанк отметил рост числа попыток использовать методы социнженерии
Сотрудники Красного креста в Донбассе
Красный Крест направил в Донбасс пять грузовиков с гумпомощью
Американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Украинские военные во время репетиции парада в Киеве
Киев потребовал больше разъяснений от Лондона из-за "тризуба"
Пожар в жилом доме в Томской области
Прокуратура начала проверки после пожара в Томской области
Историк Арон Шнеер
Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Конституция РФ
ВС и Совфед должны прислать отзывы к проекту о поправках в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния