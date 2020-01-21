Крымский парк львов "Тайган" останется закрытым

"Я вернусь в Крым и в начале февраля расскажу, почему не буду открывать зоопарк. Дальнейшая судьба "Тайгана" зависит от переговоров. За животных переживать не стоит. Всех кормим и обслуживаем. Обстановка нормальная, люди помогают. Все получается", - сказал Зубков.