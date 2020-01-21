СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Крымский парк львов "Тайган" останется закрытым на неопределенное время, несмотря на истечение решения суда о приостановки деятельности, сообщил РИА Новости директор зверинца Олег Зубков.
В декабре Белогорский районный суд Крыма принял два решения о приостановлении на месяц деятельности парка львов из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных и отсутствия вакцинации у животных.
"Решение суда истекает 23 января, но мной принято решение не открывать "Тайган", - сказал Зубков.
Директор зверинца подчеркнул, что находится в командировке в Москве, где проводятся "серьезные переговоры" о дальнейшей судьбе парка.
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"Я вернусь в Крым и в начале февраля расскажу, почему не буду открывать зоопарк. Дальнейшая судьба "Тайгана" зависит от переговоров. За животных переживать не стоит. Всех кормим и обслуживаем. Обстановка нормальная, люди помогают. Все получается", - сказал Зубков.
Ранее первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс заявил РИА Новости, что для возобновления работы крымского парка львов "Тайган" его владельцу нужно провести вакцинацию животных и строго следовать законодательству при закупке кормов.
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорской районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальные — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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