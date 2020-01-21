Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю

"Мы прекрасно знаем, что, не будь освобождения Польши в 44-45 году, сегодняшней Польши не существовало бы. Нацисты даже не собирались создавать какую-то автономию. Территория Польши просто была ликвидирована, не было такого государства. Более 2 миллионов поляков было уничтожено немцами, не говоря уже о "славянском вопросе", "унтерменшен", рабы и так далее. С поляками у немцев были свои счеты. Сегодня, к сожалению, польские руководители и президент Польши Дуда, посчитал возможным не прибыть на этот форум всего лишь потому, что он не вошел в число выступающих. Хотя по протоколу выступать будут представители стран - победителей нацисткой Германии. Ну а выступление польского президента должно было бы прозвучать как ответ, как сведение счетов с президентом России. Я думаю, не более того. Но я думаю, это не тот форум, где должна была бы иметь место политическая дискуссия", - считает Шнеер.