Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Некоторые страны Восточной Европы не хотят знать правду о собственном прошлом, тем более когда речь идет о Второй мировой войне и о сотрудничестве с немецкими оккупантами, считает историк Холокоста, научный сотрудник государственного музея "Яд Вашем" в Израиле Аарон Шнеер.
"Это касается и территории Польши. Мы отдаем должное памяти польским участникам движения сопротивления. Полякам, сражавшимся с оружием в руках против немцев... Но были и другие страницы. Было, и это правда, и я об этом неоднократно говорил, и документы подтверждают это, увы - участие поляков в преступлениях против евреев... Убивали евреев, сдавали евреев, во время войны бежавших из лагерей, известны послевоенные погромы", - сказал Шнеер в интервью РИА Новости.
По мнению историка, многочисленные случаи сотрудничества с нацистами были и на территории Прибалтики, и на территории Украины. В 2019 году Шнеер выпустил книгу "Профессия - смерть. Учебный лагерь СС " Травники". Преступления и возмездие". Архив учебного лагеря СС "Травники" был целиком захвачен наступающими частями Красной армии. За время работы из ворот лагеря вышли 5080 курсантов, ставших "вахманами" (охранниками) в нацистских лагерях смерти.
По данным историка, изучившего тысячи уголовных дел, открытых спецподразделениями СМЕРШ, поиск нацистских преступников был начат в 1944 году и завершился только в 1987 году. В монографии сообщается, что среди курсантов "Травников" службу проходили 3600 украинцев, 500 русских и белорусов, 50 граждан Прибалтики. В своей книге Шнеер рассказывает о наиболее громких судебных процессах над нацистскими преступниками, многие из которых после войны, сменив имя и место жительства, работали учителями, музыкантами, директорами школ. Один из скрывавшихся нацистских преступников оказался даже фотокорреспондентом журнала "Огонек". На личном счету каждого из них были убитые узники лагерей смерти.
По мнению историка, сегодня в некоторых странах Восточной Европы память о Второй мировой войне перекраивается в угоду политической конъюнктуре.
"К сожалению, сотрудничество местного населения как в регулярных формированиях, в различных немецких соединениях, так и в националистических подразделениях, которые действовали на территории Украины, также печально известны фигуры Бандеры, Шухевича и так далее... Ну не хотят говорить об этом. Не хотят находить настоящих героев. А выбирают героев, удобных для определенной массы населения, и эта карта разыгрывается сегодня. Проблема исторической памяти чрезвычайно политизируется, и это касается практически всей Европы и, в первую очередь, я думаю, стран Восточной Европы, которые, фальсифицируя собственную историю, не желая воспринимать ее объективно, сводят счеты с Советским Союзом. Как ни печально, забывая о том, что именно Красная армия освободила эти страны от гитлеровской Германии, от нацистов", - рассказал Шнеер.
13 января, 12:36Сказано в эфиреЗдравые слова. Историк о призывах Валенсы признать правду об ОсвенцимеЭкс-президент Польши Лех Валенса призвал страну признать правду о том, кто освободил Освенцим. В эфире радио Sputnik научный сотрудник Института российской истории РАН, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков предположил реакцию польских властей на это заявление.
В качестве историка и сотрудника мемориального музея "Яд Вашем" Шнеер привлечен к работе Пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который пройдет в Иерусалиме 23 января. Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками 23 января 1945 года.
Гостями мероприятия станут представители более 60 стран. Среди гостей, приглашенных в Израиль президентом Реувеном Ривлином, - президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств и монархи 46 стран.
На конференции запланированы речи Путина и лидеров других стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также выступления президента и премьер-министра Израиля. Историк Холокоста Шнеер прокомментировал отказ президента Польши Анджея Дуды от участия в иерусалимском форуме.
29 декабря 2019, 14:45Посол рассказал о "различных взглядах на историю" у России и Польши
"Мы прекрасно знаем, что, не будь освобождения Польши в 44-45 году, сегодняшней Польши не существовало бы. Нацисты даже не собирались создавать какую-то автономию. Территория Польши просто была ликвидирована, не было такого государства. Более 2 миллионов поляков было уничтожено немцами, не говоря уже о "славянском вопросе", "унтерменшен", рабы и так далее. С поляками у немцев были свои счеты. Сегодня, к сожалению, польские руководители и президент Польши Дуда, посчитал возможным не прибыть на этот форум всего лишь потому, что он не вошел в число выступающих. Хотя по протоколу выступать будут представители стран - победителей нацисткой Германии. Ну а выступление польского президента должно было бы прозвучать как ответ, как сведение счетов с президентом России. Я думаю, не более того. Но я думаю, это не тот форум, где должна была бы иметь место политическая дискуссия", - считает Шнеер.
Начиная со вторника, 21 января, Мемориальный центр памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" проводит экскурсии для прибывающих в Израиль делегаций форума и сопровождающих их журналистов.
30 декабря 2019, 13:48В РВИО оценили высказывания премьера Польши и президента Литвы о войне