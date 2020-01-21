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2020-01-21T09:31+0300
https://ria.ru/20200121/1563658200.html
Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю
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РИА Новости

Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю

09:31 21.01.2020
4984
© Фото : Кафедра общественных наук СПбПУИсторик Арон Шнеер
Историк Арон Шнеер
© Фото : Кафедра общественных наук СПбПУ
Историк Арон Шнеер. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Некоторые страны Восточной Европы не хотят знать правду о собственном прошлом, тем более когда речь идет о Второй мировой войне и о сотрудничестве с немецкими оккупантами, считает историк Холокоста, научный сотрудник государственного музея "Яд Вашем" в Израиле Аарон Шнеер.

"Это касается и территории Польши. Мы отдаем должное памяти польским участникам движения сопротивления. Полякам, сражавшимся с оружием в руках против немцев... Но были и другие страницы. Было, и это правда, и я об этом неоднократно говорил, и документы подтверждают это, увы - участие поляков в преступлениях против евреев... Убивали евреев, сдавали евреев, во время войны бежавших из лагерей, известны послевоенные погромы", - сказал Шнеер в интервью РИА Новости.

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По мнению историка, многочисленные случаи сотрудничества с нацистами были и на территории Прибалтики, и на территории Украины. В 2019 году Шнеер выпустил книгу "Профессия - смерть. Учебный лагерь СС " Травники". Преступления и возмездие". Архив учебного лагеря СС "Травники" был целиком захвачен наступающими частями Красной армии. За время работы из ворот лагеря вышли 5080 курсантов, ставших "вахманами" (охранниками) в нацистских лагерях смерти.
По данным историка, изучившего тысячи уголовных дел, открытых спецподразделениями СМЕРШ, поиск нацистских преступников был начат в 1944 году и завершился только в 1987 году. В монографии сообщается, что среди курсантов "Травников" службу проходили 3600 украинцев, 500 русских и белорусов, 50 граждан Прибалтики. В своей книге Шнеер рассказывает о наиболее громких судебных процессах над нацистскими преступниками, многие из которых после войны, сменив имя и место жительства, работали учителями, музыкантами, директорами школ. Один из скрывавшихся нацистских преступников оказался даже фотокорреспондентом журнала "Огонек". На личном счету каждого из них были убитые узники лагерей смерти.
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По мнению историка, сегодня в некоторых странах Восточной Европы память о Второй мировой войне перекраивается в угоду политической конъюнктуре.
"К сожалению, сотрудничество местного населения как в регулярных формированиях, в различных немецких соединениях, так и в националистических подразделениях, которые действовали на территории Украины, также печально известны фигуры Бандеры, Шухевича и так далее... Ну не хотят говорить об этом. Не хотят находить настоящих героев. А выбирают героев, удобных для определенной массы населения, и эта карта разыгрывается сегодня. Проблема исторической памяти чрезвычайно политизируется, и это касается практически всей Европы и, в первую очередь, я думаю, стран Восточной Европы, которые, фальсифицируя собственную историю, не желая воспринимать ее объективно, сводят счеты с Советским Союзом. Как ни печально, забывая о том, что именно Красная армия освободила эти страны от гитлеровской Германии, от нацистов", - рассказал Шнеер.
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В качестве историка и сотрудника мемориального музея "Яд Вашем" Шнеер привлечен к работе Пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который пройдет в Иерусалиме 23 января. Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками 23 января 1945 года.
Гостями мероприятия станут представители более 60 стран. Среди гостей, приглашенных в Израиль президентом Реувеном Ривлином, - президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств и монархи 46 стран.
На конференции запланированы речи Путина и лидеров других стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также выступления президента и премьер-министра Израиля. Историк Холокоста Шнеер прокомментировал отказ президента Польши Анджея Дуды от участия в иерусалимском форуме.
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"Мы прекрасно знаем, что, не будь освобождения Польши в 44-45 году, сегодняшней Польши не существовало бы. Нацисты даже не собирались создавать какую-то автономию. Территория Польши просто была ликвидирована, не было такого государства. Более 2 миллионов поляков было уничтожено немцами, не говоря уже о "славянском вопросе", "унтерменшен", рабы и так далее. С поляками у немцев были свои счеты. Сегодня, к сожалению, польские руководители и президент Польши Дуда, посчитал возможным не прибыть на этот форум всего лишь потому, что он не вошел в число выступающих. Хотя по протоколу выступать будут представители стран - победителей нацисткой Германии. Ну а выступление польского президента должно было бы прозвучать как ответ, как сведение счетов с президентом России. Я думаю, не более того. Но я думаю, это не тот форум, где должна была бы иметь место политическая дискуссия", - считает Шнеер.
Начиная со вторника, 21 января, Мемориальный центр памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" проводит экскурсии для прибывающих в Израиль делегаций форума и сопровождающих их журналистов.
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
30 декабря 2019, 13:48
В РВИО оценили высказывания премьера Польши и президента Литвы о войне
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Майк ПомпеоАнджей ДудаРеувен РивлинВторая мировая война (1939-1945)Ангела МеркельСтепан БандераВладимир ПутинПольшаИерусалимСШАИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Польша "доползла" до Второй мировой как государство ТОЛЬКО благодаря Российской империи, веками дававшей ей жизнь и возможность на свое самоопределение в рамках автономии при Российской империи. Без защиты Российской империи - Речь Посполитая сгинула бы со своим народом в небытие при разделе государства Пруссией и Австрией. Помнить и благодарными быть должны за ВСЁ, а не переписывать историю.
21 января, 10:13
ssedlex76
2200000
Вот тут Владимир Путин очень хорошо объяснил. ria.ru/20200118/1563581123.html
21 января, 11:52
Надежда Зыкова
1900000
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