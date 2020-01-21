Дом в Перми, в котором кипятком затопило отель, не был готов к зиме

Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек

Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек

УФА, 21 янв – РИА Новости. Дом в Дом в Перми , в подвале которого затопило мини-отель с людьми, не получал акта готовности к зиме из-за отсутствия герметизации трубопроводов, сообщает пресс – служба "Пермской сетевой компании".

Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошел в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, еще трое пострадавших отказались от госпитализации. В инциденте разбираются следователи и надзорные органы.

"Ответственность за подготовку зданий и, в частности, подвальных помещений к отопительному сезону несут обслуживающие организации. Одним из параметров проверки готовности является именно целостность герметизации трубопроводов. Подчеркнем, что данный дом не получил акт готовности к зиме, который ежегодно выдает энергокомпания по результатам обследования перед началом отопительного сезона. Одна из причин - отсутствие герметизации трубопроводов", - говорится в сообщении "Пермской сетевой компании".

В компании отметили, что ремонтные бригады ООО "ПСК" полностью восстановили теплоснабжение жителей домов в районе улицы Советской армии, которые были отключены после ЧП.

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