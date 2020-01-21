Дом в Перми, в котором кипятком затопило отель, не был готов к зиме

УФА, 21 янв – РИА Новости. Дом в Перми, в подвале которого затопило мини-отель с людьми, не получал акта готовности к зиме из-за отсутствия герметизации трубопроводов, сообщает пресс – служба "Пермской сетевой компании".
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошел в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, еще трое пострадавших отказались от госпитализации. В инциденте разбираются следователи и надзорные органы.
"Ответственность за подготовку зданий и, в частности, подвальных помещений к отопительному сезону несут обслуживающие организации. Одним из параметров проверки готовности является именно целостность герметизации трубопроводов. Подчеркнем, что данный дом не получил акт готовности к зиме, который ежегодно выдает энергокомпания по результатам обследования перед началом отопительного сезона. Одна из причин - отсутствие герметизации трубопроводов", - говорится в сообщении "Пермской сетевой компании".
В компании отметили, что ремонтные бригады ООО "ПСК" полностью восстановили теплоснабжение жителей домов в районе улицы Советской армии, которые были отключены после ЧП.
"Сейчас компания устанавливает возможные причины инцидента. По результатам предварительной проверки, подвальное помещение здания по улице Советской Армии, 21 оказалось единственным, пострадавшим от утечки теплоносителя на тепломагистрали. Это говорит о возможной ненадлежащей подготовке сетевого оборудования дома, в частности, отсутствии герметизации ввода, наличие которой исключает подобные инциденты", - поясняет сетевая организация.