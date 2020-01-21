СК проверяет видео с избиением школьника сверстниками на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Свердловские следователи проводят проверку после публикации об избиении в Ивделе школьниками пятиклассника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Информация об инциденте появилась в местном паблике в соцсетях. Сообщалось, что школьника окружила толпа сверстников, одни из которых пинали его и таскали за волосы по снегу, а другие наблюдали и обсуждали произошедшее.
11 декабря 2019, 12:03СК проверит информацию об избиении школьника в Нижегородской области
"Проверка проводится следственным отделом по Ивделю. Разбираемся в ситуации", – сказал собеседник агентства.