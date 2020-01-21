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2020-01-21T08:58+0300
https://ria.ru/20200121/1563657246.html
СК проверяет видео с избиением школьника сверстниками на Урале
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РИА Новости

СК проверяет видео с избиением школьника сверстниками на Урале

08:58 21.01.2020
2005
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Свердловские следователи проводят проверку после публикации об избиении в Ивделе школьниками пятиклассника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Информация об инциденте появилась в местном паблике в соцсетях. Сообщалось, что школьника окружила толпа сверстников, одни из которых пинали его и таскали за волосы по снегу, а другие наблюдали и обсуждали произошедшее.
Автомобиль Следственного комитета РФ
11 декабря 2019, 12:03
СК проверит информацию об избиении школьника в Нижегородской области
"Проверка проводится следственным отделом по Ивделю. Разбираемся в ситуации", – сказал собеседник агентства.
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Свердловская областьИвдельПроисшествия
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