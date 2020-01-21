Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Всего в прошлом году было назначено более миллиона пенсий, из которых 830 тысяч — по старости.
Дроздов уточнил, что в этом году выход на пенсию отложится у 800 тысяч человек.
"Но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", — подчеркнул он.
Тем не менее, по словам главы ПФР, число людей, которые досрочно выйдут на пенсии, будет расти. По его словам, это произойдет за счет многодетных матерей.
Так, с 2021 года в 56 лет на пенсию будут выходить матери четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет — женщины, родившие троих детей.
Ранее Дроздов рассказал, что к 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с 2019-м, а также напомнил, что в январе пенсии проиндексировали на 6,6 процента.
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