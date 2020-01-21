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https://ria.ru/20200121/1563656932.html
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
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РИА Новости

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

08:50 21.01.2020 (обновлено: 11:36 21.01.2020)
92299
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина держит пенсионное удостоверение
Женщина держит пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Женщина держит пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Всего в прошлом году было назначено более миллиона пенсий, из которых 830 тысяч — по старости.
Дроздов уточнил, что в этом году выход на пенсию отложится у 800 тысяч человек.

"Но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", — подчеркнул он.

Тем не менее, по словам главы ПФР, число людей, которые досрочно выйдут на пенсии, будет расти. По его словам, это произойдет за счет многодетных матерей.
Так, с 2021 года в 56 лет на пенсию будут выходить матери четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет — женщины, родившие троих детей.
Ранее Дроздов рассказал, что к 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с 2019-м, а также напомнил, что в январе пенсии проиндексировали на 6,6 процента.
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В Конституции могут закрепить регулярную индексацию пенсий
543891671926
Обсудить 171
пенсииАнтон ДроздовПенсионный фонд РФРоссийская газетаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ну еще увеличьте пенсионный возраст лет так до 80, ПФР вообще будет в шоколаде !!! ПФР по троллил граждан РФ.
21 января, 09:01
cchayser011
3991408317
Это не уменьшение числа пенсионеров, а неизбежный рост протестных настроений по нарастающей в будущем! Знаменитый пушкинский русский бунт, бессмысленный и беспощадный...
21 января, 08:55
scoffer
374629026
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