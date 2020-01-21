Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Всего в прошлом году было назначено более миллиона пенсий, из которых 830 тысяч — по старости.

Дроздов уточнил, что в этом году выход на пенсию отложится у 800 тысяч человек.

"Но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", — подчеркнул он.

Тем не менее, по словам главы ПФР, число людей, которые досрочно выйдут на пенсии, будет расти. По его словам, это произойдет за счет многодетных матерей.

Так, с 2021 года в 56 лет на пенсию будут выходить матери четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет — женщины, родившие троих детей.