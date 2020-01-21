В Подмосковье закрыли цех по производству ядовитой "незамерзайки"

По ее словам, незаконное производство располагалось на территории промзоны в селе Глинково Сергиево-Посадского района. При обследовании цеха полицейские обнаружили автоматические производственные линии, более 36 тысяч канистр с готовой продукцией объемом по 5 литров каждая, а также пластиковую тару, крышки и этикетки.