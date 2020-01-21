В Подмосковье закрыли цех по производству ядовитой "незамерзайки"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье остановили производство ядовитой незамерзающей жидкости, изъято более 180 тонн готовой продукции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, незаконное производство располагалось на территории промзоны в селе Глинково Сергиево-Посадского района. При обследовании цеха полицейские обнаружили автоматические производственные линии, более 36 тысяч канистр с готовой продукцией объемом по 5 литров каждая, а также пластиковую тару, крышки и этикетки.
12 декабря 2019, 03:00Сказано в эфиреЭто случается. Токсиколог назвал симптомы отравления "незамерзайкой" Неопытный водитель рискует купить на трассе вместо зимней "омывайки" опаснейший яд. О рисках при приобретении стеклоомывающей жидкости рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
Установлено, что опасный товар продавался возле трасс и на автомобильных рынках Московского региона и близлежащих областей.
"В момент проверки в цехе находились 50 граждан государств ближнего зарубежья, которые проживали и работали на территории России нелегально. В отношении мигрантов составлено 93 административных протокола. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России", - пояснила Волк.
В настоящее время деятельность цеха прекращена. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к организации производства ядовитой незамерзающей жидкости, добавила представитель МВД.
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