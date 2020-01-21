США работают над сменой власти в Венесуэле, заявил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия

"Проект, над которым мы работаем, должен привести к тому, что Мадуро уйдет и народ Венесуэлы сможет провести свободные и честные выборы. Мы работаем со странами Южной Америки, Центральной Америки и Европы, странами всего мира, чтобы добиться этого результата", — сказал он.

При этом Помпео добавил, что считает, что стратегия Вашингтона в отношении Венесуэлы действенна и менять ее не нужно.

"Очевидно, еще многое предстоит сделать. Мадуро все еще стоит у власти, развязывая один из крупнейших гуманитарных кризисов в мировой истории. Но вместе мы движемся вперед", — заключил госсекретарь.

На днях Мадуро заявил в интервью Washington Post , что готов к прямому диалогу с США, но предпочел бы иметь дело с президентом Дональдом Трампом, так как считает, что Помпео потерпел неудачу и несет ответственность за нынешнюю американскую политику в отношении Венесуэлы.

Год назад в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро, в результате которых лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом на том основании, что он был спикером парламента в момент "государственного переворота".

США и некоторые страны Запада немедленно признали Гуаидо президентом. Россия, Китай, Турция и другие государства выступили в поддержку Мадуро как легитимного главы государства.