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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-21T13:59+0300
https://ria.ru/20200121/1563656495.html
США работают над сменой власти в Венесуэле, заявил Помпео
https://cdn22.img.ria.ru/images/156366/22/1563662217_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c23374ee238d9b2aa2c653d9273312ec.jpg
РИА Новости

США работают над сменой власти в Венесуэле, заявил Помпео

08:31 21.01.2020 (обновлено: 13:59 21.01.2020)
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© REUTERS / Luisa GonzalezГоссекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
© REUTERS / Luisa Gonzalez
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. США работают над сменой власти в Венесуэле, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV.

"Проект, над которым мы работаем, должен привести к тому, что Мадуро уйдет и народ Венесуэлы сможет провести свободные и честные выборы. Мы работаем со странами Южной Америки, Центральной Америки и Европы, странами всего мира, чтобы добиться этого результата", — сказал он.

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При этом Помпео добавил, что считает, что стратегия Вашингтона в отношении Венесуэлы действенна и менять ее не нужно.

"Очевидно, еще многое предстоит сделать. Мадуро все еще стоит у власти, развязывая один из крупнейших гуманитарных кризисов в мировой истории. Но вместе мы движемся вперед", — заключил госсекретарь.

На днях Мадуро заявил в интервью Washington Post, что готов к прямому диалогу с США, но предпочел бы иметь дело с президентом Дональдом Трампом, так как считает, что Помпео потерпел неудачу и несет ответственность за нынешнюю американскую политику в отношении Венесуэлы.
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Год назад в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро, в результате которых лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом на том основании, что он был спикером парламента в момент "государственного переворота".
США и некоторые страны Запада немедленно признали Гуаидо президентом. Россия, Китай, Турция и другие государства выступили в поддержку Мадуро как легитимного главы государства.
Пятого января истек срок полномочий Гуаидо как спикера парламента. Вместо него на этот пост избрали провластного депутата Луиса Парра. При этом соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок. В США заявили, что по-прежнему считают Гуаидо легитимным президентом, и пообещали ему больше поддержки.
Манит и зовет
Вчера, 13:57
Манит и зовет
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЛуис ПарраХуан ГуаидоМайк ПомпеоДональд ТрампВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
и эти люди обвиняют нас в том, что Россия работает над сменой власти в США???
21 января, 08:58
Роман Дмитриев
10130001
Открыто и не стесняясь
21 января, 08:41
Олег 84
5410000
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