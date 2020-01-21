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Медики рассказали о состоянии пострадавших в отеле в Перми
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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших в отеле в Перми

08:26 21.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
УФА, 21 янв - РИА Новости. Состояние трёх пострадавших в результате затопления мини-отеля в Перми после прорыва трубопровода отопления остаётся прежним, стабильным, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошел в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы, еще трое пострадавших отказались от госпитализации. В инциденте разбираются следователи и надзорные органы.
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"Все трое остаются в ожоговом центре. Состояние госпитализированных прежнее, девушка так же тяжёлая, молодые люди в состоянии средней степени тяжести. Все стабильные, медики продолжают оказывать помощь", - сказали агентству в минздраве.
В понедельник заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков сообщил, что у женщины 35% ожогов тела, у мужчин - 15% и 20%.
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПермский крайПроисшествия
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