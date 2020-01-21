В порту Владивостока задержали радиоактивную машину из Японии

"С момента аварии в Японии на атомной станции "Фукусима-1" с апреля 2011 года по июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было выявлено 875 подобных товаров. За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. Последний случай свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли", - говорится в сообщении ведомства.