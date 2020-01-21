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В порту Владивостока задержали радиоактивную машину из Японии
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РИА Новости

В порту Владивостока задержали радиоактивную машину из Японии

08:24 21.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПорт во Владивостоке
Порт во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Порт во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Таможня Владивостока обнаружила радиоактивный автомобиль на борту прибывшего из Японии судна, это первый случай за последние три года, сообщает пресс-служба таможни.

"С момента аварии в Японии на атомной станции "Фукусима-1" с апреля 2011 года по июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было выявлено 875 подобных товаров. За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. Последний случай свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли", - говорится в сообщении ведомства.

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Авария на японской АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. Тогда после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, который взорвался, что привело к разрушению конструкций энергоблоков и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.
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Фукусима-1ВладивостокЯпонияРоссияПроисшествия
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