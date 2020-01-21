В порту Владивостока задержали радиоактивную машину из Японии

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Таможня Владивостока обнаружила радиоактивный автомобиль на борту прибывшего из Японии судна, это первый случай за последние три года, сообщает пресс-служба таможни.
"С момента аварии в Японии на атомной станции "Фукусима-1" с апреля 2011 года по июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было выявлено 875 подобных товаров. За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. Последний случай свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли", - говорится в сообщении ведомства.
Таможенники зафиксировали бета-излучение, исходящее от автомобиля марки Toyota Prius Hybrid. Транспортное средство отправят обратно в Японию.
Авария на японской АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. Тогда после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, который взорвался, что привело к разрушению конструкций энергоблоков и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.
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