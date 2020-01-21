Умер пассажир вынужденно севшего в Казани рейса из Москвы

КАЗАНЬ, 21 янв — РИА Новости. Пассажир рейса Москва — Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет приземлился в аэропорту Казани, скончался, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана.
Ранее пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова рассказала РИА Новости, что экипаж этого самолета в ночь на вторник совершил экстренную посадку в Казани из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Помощь ему начали оказывать на борту воздушного судна.
"При осмотре бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть", — заявил собеседник агентства.
Самолет вылетел из Казани и должен прилететь в Южно-Сахалинск примерно через час.
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