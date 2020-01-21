Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T10:26+0300
https://ria.ru/20200121/1563656313.html
Умер пассажир вынужденно севшего в Казани рейса из Москвы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:296:3077:2027_1036x0_80_0_0_2afb2d6e00d6950cd3d5c3933cf7a33f.jpg
РИА Новости

Умер пассажир вынужденно севшего в Казани рейса из Москвы

08:17 21.01.2020 (обновлено: 10:26 21.01.2020)
70656
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 янв — РИА Новости. Пассажир рейса Москва — Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет приземлился в аэропорту Казани, скончался, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана.
Ранее пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова рассказала РИА Новости, что экипаж этого самолета в ночь на вторник совершил экстренную посадку в Казани из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Помощь ему начали оказывать на борту воздушного судна.

"При осмотре бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть", — заявил собеседник агентства.

Самолет вылетел из Казани и должен прилететь в Южно-Сахалинск примерно через час.
Самолет в аэропорту
24 ноября 2019, 11:41
Пилот рейса "Москва — Анапа" умер после посадки в Ростове-на-Дону
125161831734
Обсудить 0
МоскваЮжно-СахалинскКазаньПроисшествия
Рекомендуем
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Заключенный в спальне исправительной колонии
Заключенный сбежал из красноярской колонии, подложив в кровать муляж
Самолет Sukhoi Superjet 100
В Ростове-на-Дону аварийно сел SSJ100, летевший в Нижний Новгород
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
"Сварились заживо". Что привело к трагедии в пермском хостеле
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Володин предложил наказать Водонаеву по закону об оскорблении общества
Бездомный на улице Барселоны, Испания
Об этом не расскажут миллиардеры: кто отнял у нас главное богатство
Алексей Кривуля
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
Банкоматы Сбербанка
В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Денис Майборода
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Инспектор ГИБДД
Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния