Московские школьники могут подать заявление на сдачу ЕГЭ до 1 февраля

"Прием заявлений на участие в Едином государственном экзамене в 2020 году продлится до 1 февраля включительно. Государственная итоговая аттестация является обязательной для учащихся 11-х классов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что регистрация доступна онлайн в личном кабинете на портале mos.ru. Для того чтобы подать заявление на портале, нужно в разделе "Услуги" выбрать категорию "Образование". Далее из списка выбрать "Среднее общее", а потом — "Запись на участие в ГИА, итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании". После необходимо указать тип заявления (ЕГЭ/ГВЭ) и заполнить открывшуюся электронную форму, следуя подсказкам.
По словам руководителя регионального центра обработки информации Москвы Андрея Постульгина, новая услуга не только экономит время, но и очень удобна, так как зарегистрироваться можно с любого устройства — компьютера, планшета, телефона. Уточняется, что все заявления обрабатываются в течение 14 дней.
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"Главное, чтобы был интернет. После регистрации в личный кабинет пользователя приходит уведомление с указанием даты, времени и адреса места проведения экзамена", - рассказал Постульгин.
Также к заявлению можно прикрепить все необходимые документы. Например, учащиеся с инвалидностью могут отметить в заявлении специальные условия, которые необходимо учесть при организации экзамена, и прикрепить рекомендации Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Москвы.
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