Во Владивостоке признали невменяемым мужчину, ударившего девушку ножом

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Экспертиза показала, что мужчина, в сентябре 2019 года напавший с ножом на 17-летнюю девушку в центре Экспертиза показала, что мужчина, в сентябре 2019 года напавший с ножом на 17-летнюю девушку в центре Владивостока , страдает психическими расстройствами, его направят на лечение, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю

Ранее сообщалось, что в сентябре житель Владивостока напал на 17-летнюю девушку в центре города, полицейские задержали его, пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней тяжести. СУСК возбудило дело по статье "Покушение на убийство". Источник в правоохранительных органах отмечал, что мужчина не знал девушку, она его тоже. Местные СМИ писали, что полицейским напавший рассказал, что купил нож и решил его "опробовать".

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство несовершеннолетней... Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина как в момент совершения инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время страдал и страдает психическим расстройством", - говорится в сообщении.

По данным СУСК, он не может осознавать характер своих действий и руководить ими, поэтому нуждается в лечении. Материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о принудительном лечении мужчины в психиатрическом стационаре.