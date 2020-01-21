Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T08:15+0300
https://ria.ru/20200121/1563656216.html
Во Владивостоке признали невменяемым мужчину, ударившего девушку ножом
https://cdn21.img.ria.ru/images/147419/93/1474199374_0:320:6144:3776_1036x0_80_0_0_56c48dddb391c2399ece18a6b8e78267.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке признали невменяемым мужчину, ударившего девушку ножом

08:15 21.01.2020
510
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Экспертиза показала, что мужчина, в сентябре 2019 года напавший с ножом на 17-летнюю девушку в центре Владивостока, страдает психическими расстройствами, его направят на лечение, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее сообщалось, что в сентябре житель Владивостока напал на 17-летнюю девушку в центре города, полицейские задержали его, пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней тяжести. СУСК возбудило дело по статье "Покушение на убийство". Источник в правоохранительных органах отмечал, что мужчина не знал девушку, она его тоже. Местные СМИ писали, что полицейским напавший рассказал, что купил нож и решил его "опробовать".
Сергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина
15 октября 2019, 08:00Специальный репортаж
Почему потенциальные убийцы разгуливают по улицам
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство несовершеннолетней... Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина как в момент совершения инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время страдал и страдает психическим расстройством", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, он не может осознавать характер своих действий и руководить ими, поэтому нуждается в лечении. Материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о принудительном лечении мужчины в психиатрическом стационаре.
Следователи также отмечают, что фигурант трижды ударил девушку ножом в область шеи и грудной клетки, но в итоге она получила легкий вред здоровью.
Молоток в зале судебных заседаний
14 января, 11:57
В Новороссийске подростка, сжегшего собутыльника, признали невменяемым
0110133
Обсудить 1
Следственный комитет РФВладивостокПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Порт во Владивостоке
В порту Владивостока задержали радиоактивную машину из Японии
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Умер пассажир вынужденно севшего в Казани рейса из Москвы
Сотрудник полиции
В Москве сын скальпировал мать во время ссоры, сообщили СМИ
Зал судебных заседаний
СМИ: пьяных правонарушителей хотят посылать на принудительное лечение
Человеческий скелет, обнаруженный в заброшенном доме в индонезийской деревне
В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет видео с избиением школьника сверстниками на Урале
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Хабаровчанин выстрелил из арбалета в приморца и угнал его автомобиль
Сочи
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании девочки в автобусе
Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Медики рассказали о состоянии пострадавших в отеле в Перми
Воронеж
Более 14 тысяч жителей Воронежа остались без воды, тепла и света
Погода в Москве
В Москве во вторник ожидается рекордно теплая погода
Банкоматы Сбербанка
В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт
Джек и Харриет Моррисон
В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день
Молоток судьи
В Приморье мужчину осудили за угон 14 иномарок и возврат их за деньги
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
В Саратове проверят семью убитой девочки после жалобы в интернете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния