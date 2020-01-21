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В Москве во вторник ожидается рекордно теплая погода
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РИА Новости

В Москве во вторник ожидается рекордно теплая погода

08:08 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый рекорд тепла в Москве может быть установлен во вторник, воздух прогреется до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем облачную погоду, временами дождь. Температура в столице составит плюс 3-5 градусов, по области - от 1 до плюс 6 градусов тепла. Сегодня мы ожидаем обновление рекорда", - сообщил он.
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Синоптик отметил, что предыдущий рекорд тепла для 21 января был установлен в 1957 году, когда воздух прогрелся до плюс 3,3 градуса.
По словам Синенкова, ветер в Москве будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру понизится до 735 миллиметров ртутного столба, что на 12 миллиметров ниже нормы.
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