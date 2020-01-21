В Москве во вторник ожидается рекордно теплая погода

"Мы сегодня ожидаем облачную погоду, временами дождь. Температура в столице составит плюс 3-5 градусов, по области - от 1 до плюс 6 градусов тепла. Сегодня мы ожидаем обновление рекорда", - сообщил он.
Синоптик отметил, что предыдущий рекорд тепла для 21 января был установлен в 1957 году, когда воздух прогрелся до плюс 3,3 градуса.
По словам Синенкова, ветер в Москве будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру понизится до 735 миллиметров ртутного столба, что на 12 миллиметров ниже нормы.