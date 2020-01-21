СМИ: японские компании повысили меры безопасности из-за коронавируса

ТОКИО, 21 янв – РИА Новости. Японские компании соблюдают повышенные меры безопасности в связи с распространением в китайском Японские компании соблюдают повышенные меры безопасности в связи с распространением в китайском Ухане вируса пневмонии нового типа, сообщает агентство Jiji

По данным агентства, компания SoftBank перевела своих сотрудников в Китае на режим работы из дома. Nippon Steel Corporation отменила командировки в Ухань, кроме особо срочных, а Sony – вообще в Китай. В Ухане находится завод автоконцерна Nissan. Сотрудникам Nissan запрещено приближаться к рыбному рынку, который стал центром распространения заражения, а также рекомендовано избегать контактов с животными.

Остальные компании рекомендуют сотрудникам чаще мыть руки, носить маски, избегать мест большого скопления людей.

На прошлой неделе первый случай заболевания пневмонией нового типа был зарегистрирован в Японии. Правительство учредило отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра, а во вторник провело специальное заседание министров.

Первым заболевшим новым типом коронавируса в Японии является китаец, в начале января посещавший Ухань. Мужчина выздоровел и выписался. По мнению врачей, риск заражения людей в его окружении крайне мал.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.