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СМИ: японские компании повысили меры безопасности из-за коронавируса
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РИА Новости

СМИ: японские компании повысили меры безопасности из-за коронавируса

08:06 21.01.2020 (обновлено: 13:28 21.01.2020)
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© REUTERS / StringerБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© REUTERS / Stringer
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР. Архивное фото
ТОКИО, 21 янв – РИА Новости. Японские компании соблюдают повышенные меры безопасности в связи с распространением в китайском Ухане вируса пневмонии нового типа, сообщает агентство Jiji.
По данным агентства, компания SoftBank перевела своих сотрудников в Китае на режим работы из дома. Nippon Steel Corporation отменила командировки в Ухань, кроме особо срочных, а Sony – вообще в Китай. В Ухане находится завод автоконцерна Nissan. Сотрудникам Nissan запрещено приближаться к рыбному рынку, который стал центром распространения заражения, а также рекомендовано избегать контактов с животными.
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
20 января, 21:20
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Остальные компании рекомендуют сотрудникам чаще мыть руки, носить маски, избегать мест большого скопления людей.
На прошлой неделе первый случай заболевания пневмонией нового типа был зарегистрирован в Японии. Правительство учредило отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра, а во вторник провело специальное заседание министров.
Первым заболевшим новым типом коронавируса в Японии является китаец, в начале января посещавший Ухань. Мужчина выздоровел и выписался. По мнению врачей, риск заражения людей в его окружении крайне мал.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Укол
20 января, 08:59
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По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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коронавирусыРаспространение нового коронавирусаSoftBankКитайЯпонияУханьВ мире
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