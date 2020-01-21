Двум пострадавшим при пожаре в Томской области оказали медпомощь

НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Двум пострадавшим, самостоятельно выбравшимся из горевшего дома в поселке Причулымский Томской области, оказали необходимую медпомощь, в госпитализации они не нуждаются, сообщает областной департамент здравоохранения.
Ранее стало известно, что 11 человек погибли в результате пожара, который произошел в ночь на вторник в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека. Предположительно, погибшие - иностранные рабочие.
"Медицинская помощь была оказана двум самостоятельно выбравшимися пострадавшим при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района. По информации главного врача Асиновской районной больницы Артема Левшина, один из пострадавших – мужчина 1994 года рождения – получил медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Еще один мужчина 1986 года рождения после осмотра в Асиновской районной больнице был направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он не нуждался", - говорится в сообщении.
На месте продолжает работать бригада скорой медицинской помощи Асиновской районной больницы, отметили в облздраве.