Двум пострадавшим при пожаре в Томской области оказали медпомощь

"Медицинская помощь была оказана двум самостоятельно выбравшимися пострадавшим при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района. По информации главного врача Асиновской районной больницы Артема Левшина, один из пострадавших – мужчина 1994 года рождения – получил медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Еще один мужчина 1986 года рождения после осмотра в Асиновской районной больнице был направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он не нуждался", - говорится в сообщении.