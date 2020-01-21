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В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день
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РИА Новости

В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

07:53 21.01.2020 (обновлено: 13:31 21.01.2020)
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© Фото : Morrisons familyДжек и Харриет Моррисон
Джек и Харриет Моррисон
© Фото : Morrisons family
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури). Об этом сообщает газета St. Louis Post-Dispatch.
Моррисон, которому было 86 лет, и его 83-летняя жена скончались 11 января с разницей в несколько часов. Как пишет издание, их кровати в доме престарелых стояли рядом, чтобы супруги могли держаться за руки.
Джек и Харриет познакомились в 1955 году на Хэллоуин, на следующий год они поженились. Супруги вырастили двух сыновей.
В дом престарелых Моррисоны попали год назад по состоянию здоровья.
© Фото : Morrisons familyДжек и Харриет Моррисон
Джек и Харриет Моррисон
© Фото : Morrisons family
Джек и Харриет Моррисон
20971162316
Обсудить 10
МиссуриСШАВ мире
Популярные комментарии
..."умерли в доме престарелых" ,имея двоих детей...То, что долго прожили бесспорно...а вот достойно ли и счастливо ли не факт...
21 января, 11:44
С Светлана Светлая
1240103
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