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Узбекистан выясняет судьбу земляков после пожара в Томской области
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РИА Новости

Узбекистан выясняет судьбу земляков после пожара в Томской области

07:47 21.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в жилом доме в Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Генеральное консульство республики Узбекистан в Новосибирске выясняет судьбу своих граждан, предположительно, погибших и пострадавших при пожаре в поселке Причулымский Томской области, планируется оказать необходимую помощь, сообщил РИА Новости генконсул Юсуп Кабулжанов.
Ранее стало известно, что 11 человек погибли в результате пожара, который произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что погибшие могли быть гражданами Узбекистана, работниками лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".
"Сейчас еще точно ничего не установлено. По предварительным данным, они граждане Узбекистана, но точных данных пока нет. Конечно, при необходимости будет оказана необходимая помощь", - сказал собеседник агентства, отметив, что он планирует связаться и с компанией-работодателем в надежде на то, что она не окажется в стороне в плане оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.
В генконсульстве отметили, что сейчас пытаются связаться с оставшимися с живых людьми, чтобы от них получить достоверную информацию о гражданах Узбекистана.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС России
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