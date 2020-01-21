Узбекистан выясняет судьбу земляков после пожара в Томской области

"Сейчас еще точно ничего не установлено. По предварительным данным, они граждане Узбекистана, но точных данных пока нет. Конечно, при необходимости будет оказана необходимая помощь", - сказал собеседник агентства, отметив, что он планирует связаться и с компанией-работодателем в надежде на то, что она не окажется в стороне в плане оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.