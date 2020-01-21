СК завел дело после гибели 11 человек при пожаре в Томской области

"Следственными органами СК РФ по Томской области по факту гибели одиннадцати человек в результате пожара в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.