Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T07:45+0300
https://ria.ru/20200121/1563655386.html
Число жертв пожара в Томской области выросло до 11 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/156365/50/1563655076_0:0:974:548_1036x0_80_0_0_c89d9fb8ba1007eac0ef2f362b6b8d1c.jpg
РИА Новости

Число жертв пожара в Томской области выросло до 11 человек

07:11 21.01.2020 (обновлено: 07:45 21.01.2020)
149898
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в жилом доме в Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Число погибших при пожаре в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области увеличилось до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 07.03 мск обнаружено тело одиннадцатого погибшего", - сообщили в пресс-службе.
Пожар в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области начался в ночь на вторник. В огне погибли 11 человек, из здания выбрались два человека. Предположительно, погибшие - иностранные рабочие. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что они могли быть гражданами Узбекистана.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сам возглавил оперативный штаб, созданный в связи с чрезвычайным происшествием.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС России
Вчера, 06:53
Соседи пытались спасти людей при пожаре в Киселевске
1431181158
Обсудить 1
Пожар на томской лесопилкеМЧС РФТомская областьПроисшествия
Рекомендуем
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров создал консультативный совет
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Государственный регистрационный знак транспортного средства
Россияне смогут покупать "красивые" номера через портал госуслуг
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС России
Соседи пытались спасти людей при пожаре в Киселевске
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Зал судебных заседаний
СМИ: пьяных правонарушителей хотят посылать на принудительное лечение
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Москва
В Гидрометцентре пообещали россиянам "махрово-красное" тепло
Военнослужащий ВСУ
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Надпись Вклады в отделении банка
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Таблетки
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния