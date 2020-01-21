Число жертв пожара в Томской области выросло до 11 человек

Пожар в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области начался в ночь на вторник. В огне погибли 11 человек, из здания выбрались два человека. Предположительно, погибшие - иностранные рабочие. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что они могли быть гражданами Узбекистана.