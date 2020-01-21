Число жертв пожара в Томской области выросло до 11 человек

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Число погибших при пожаре в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области увеличилось до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 07.03 мск обнаружено тело одиннадцатого погибшего", - сообщили в пресс-службе.
Пожар в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области начался в ночь на вторник. В огне погибли 11 человек, из здания выбрались два человека. Предположительно, погибшие - иностранные рабочие. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что они могли быть гражданами Узбекистана.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сам возглавил оперативный штаб, созданный в связи с чрезвычайным происшествием.